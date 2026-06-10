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Avtor:
STA

Sreda,
10. 6. 2026,
12.07

Osveženo pred

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Vladas garastas smrt

Sreda, 10. 6. 2026, 12.07

1 ura, 14 minut

Umrl litovski košarkarski trener Vladas Garastas

Avtor:
STA

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Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V 95. letu starosti je umrl litovski košarkarski trener Vladas Garastas, je na spletni strani sporočila Litovska košarkarska zveza. Garastas je reprezentanco Litve v letih 1992 in 1996 vodil do bronastih kolajn na olimpijskih igrah, leta 1995 pa je z izbrano vrsto osvojil srebro na evropskem prvenstvu.

Leta 1990 je vodil tudi sovjetsko reprezentanco in z njo na svetovnem prvenstvu zasedel drugo mesto, preden je leta 1992 sedel na klop litovske reprezentance in tam ostal pet let.

Med letoma 2003 in 2011 je bil Garastas tudi predsednik litovske košarkarske zveze. V tem času je Litva postala evropski prvak leta 2003, bila bronasta štiri leta kasneje, na SP pa je bila leta 2010 tretja.

V klubski karieri je večino časa preživel na klopi Žalgirisa, s katerim je bil trikrat sovjetski prvak med letoma 1985 in 1987, še petkrat je sezono z uglednim litovskim klubom končal na drugem mestu.

Vladas garastas smrt
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