Pestro dogajanje pri evropskih prvakih

Potem ko je pretekli teden moskovski CSKA podaljšal sodelovanje z najkoristnejšim igralcem zaključnega turnirja evrolige Willom Clyburnom, sta novo pogodbo z začetkom novega tedna podpisala še izkušeni ameriški branilec Kyle Hines in 29-letni in 202 cm visoki domačin Semen Antonov. Vsi so bili v tej sezoni prvaki evrolige, ruskega prvenstva in lige VTB. Kot tudi eden najboljših evroligaških igralcev Nando De Colo. Toda Francoz po petih letih zapušča moštvo, ob tem pa se zdi, da ga mika odhod v ligo NBA.

Vrnitev Duška Vujoševića

Po dveletnem premoru in zdravstvenih težavah se Duško Vujošević vrača v vlogo klubskega trenerja v Romuniji. Tam je njegov delodajalec postal Banca Transilvania. Izkušeni trenerski maček, ki je letos dopolnil 60 let, je nazadnje vodil Limoges in reprezentanco BiH, največji pečat pa je sicer pustil kot dolgoletni trener beograjskega Partizana.

Tarik Black z novo pogodbo v Maccabiju. Foto: Getty Images Black se ne bo selil

Pretekli teden je Maccabi osvojil že 53. naslov izraelskega prvaka. Zdaj so se v Tel Avivu lotili tudi sestave moštva za novo sezono. Prvi, ki je že pristal na podaljšanje pogodbe, je bil 27-letni in 206 cm visoki center Tarik Black. Američan z izkušnjami iz lige NBA (LA Lakers in Houston) je Maccabiju obljubil zvestobo za dodatni dve leti.

Mega tudi uradno v novi dvorani

Pri Megi, ki v zadnjih letih ob dobrih predstavah v ligi ABA skrbi za izjemno produkcijo igralcev, so tudi uradno naznanili selitev. Potem ko so v preteklih letih igrali v Sremski Mitrovici, so sedaj za svoj novi dom izbrali dvorano Ranka Žeravice v Novem Beogradu. Z ekipo pa se na novo lokacijo ne seli center Miloš Koprivica, ki je pred dnevi prestopil v Lovčen 1947.

Billy Baron ostaja v Beogradu. Foto: ABA liga

Koš v zadnji sekundi in pogodba za novo sezono

Potem ko so v finalni seriji proti Budućnosti, po kateri se prah še vedno ni polegel, osvojili ligo ABA, so košarkarji Crvene zvezde postali še srbski prvaki. Za peti zaporedni naslov je bil s košem v zadnjih sekundah četrte tekme proti Partizanu zaslužen ameriški branilec Billy Baron. Kmalu po koncu tekme so iz uprave beograjskega kluba sporočili, da je junak finala in celotne sezone rdeče-belim že obljubil nadaljnjo zvestobo.

LaMelo Ball, Liangelo Ball in Lonzo Ball Foto: Getty Images

Najmlajši Ball odhaja v Avstralijo

Komaj 17-letni ameriški košarkar LaMelo Ball bo kariero nadaljeval v Avstraliji, in sicer pri tamkajšnjem klubu Illawarra Hawks. To naj bi bila zanj odskočna deska za preboj v ligo NBA. Tam vidno vlogo že igra njegov najstarejši brat Lonzo Ball (LA Lakers), medtem ko 20-letni LiAngelo Ball kot srednji brat vztraja pri LA Ballers v ligi JBA. Za medijsko odmevno zgodbo pa vseskozi skrbi oče treh bratov LaVar Ball.

Lekavicius se vrača v Kaunas

Po dveh sezonah v dresu Panathinaikosa se 181 centimetrov visoki litovski branilec Lukas Lekavicius vrača v domači Žalgiris. V Kaunasu tako pospešeno sestavljajo ekipo za prihodnjo sezono, že pred njegovim prihodom sta namreč prvaka Litve okrepila donedavni član beograjskega Partizana Jock Lamdale in Nigel Hayes (ameriški krilni košarkar je nazadnje igral za Galatasaray), novi pogodbi pa sta podpisala Rokas Jokubaitis in Arturas Milaknis.

Foto: Vid Ponikvar

Tomić po ponesrečeni ljubljanski avanturi znova na Slovaškem

Slovaški prvoligaš Rieker Komarno je v svoje vrste vrnil 31-letnega slovenskega organizatorja igre Bobana Tomića. Ta je sezono končal kot član Petrola Olimpija, a je bil zaradi poškodbe ramena prikovan na klop. Zdaj se vrača na Slovaško, kjer je že igral tako za Rieker kot tudi za Levicki. Del kariere je prebil tudi na Madžarskem (Falco), njegovi slovenski delodajalci pa so bili še Krka, Postojna, Hrastnik, Škofja Loka, Grosuplje in Rogaška.

Foto: Vid Ponikvar

Milijonska italijanska vaba za Teodosića

Eden od zvezdnikov letošnjega poletnega prestopnega roka utegne postati Miloš Teodosić. Po neuspešnem poskusu preboja v ligi NBA in slovesu od LA Clippers je 32-letni srbski branilec večji del sezone počival. Zdi se, da je pripravljen na vrnitev v Evropo, med klubi, ki so že pokazali zanimanje zanj, pa je Virtus iz Bologne. Klub, ki je trenutno še senca nekdanjega evropskega velikana, naj bi v fazi oblikovanja novega moštva Teodosiću ponudil več kot dva milijona evrov. Magnet bi lahko bil tudi trener Saša Đorđević. Z njim bosta zanesljivo sodelovala v reprezentanci. Nato še v klubu?

Foto: MaPa Subotič ostaja trener Šenčurja

Konstantin Subotič bo tudi v prihodnjih dveh sezonah trener Gorenjske gradbene družbe Šenčur. Na klop gorenjskega prvoligaša je sedel v začetku januarja, nato pa ga je popeljal v četrtfinale državnega prvenstva. Zdaj ga čaka sestava igralskega mozaika. Odprto ostaja vprašanje vodenja kluba, saj se je dozdajšnji predsednik Janko Sekne umaknil z vodstvene funkcije.

Albicy iz Andore v Rusijo

Član prve peterke EuroCupa Andrew Albicy, ki je v pretekli sezoni igral za MoraBanc, bo kariero nadaljeval v Rusiji. V svoje lovke ga je ujel Zenit iz Sankt Peterburga. Izkušeni 178 centimetrov visoki organizator igre, ki je bil leta 2011 tudi član srebrne francoske reprezentance na EuroBasketu, je igral še za Gravelines in pariški Levallois.