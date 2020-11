Curry od Dončića k svojemu tastu

Dallas in Philadelphia sta sklenila kupčijo, ki bo vplivala tudi na Luko Dončića. Teksas zapušča ostrostrelec Seth Curry, ki se seli v 76ers. Novi član Dallasa pa bo postal 28-letni branilec Josh Richardson, sicer tudi nekdanji soigralec Gorana Dragića pri Miamiju. Zanimivo pa je, da bo Curryja po novem v Philadelphii vodil trener Doc Rivers, sicer njegov tast.

Greenovo popotovanje se nadaljuje

Pred dnevi je bil Danny Green vključen v kupčijo med LA Lakers in Oklahomo City, v kateri sta z nemškim reprezentantom Dennisom Schröderjem zamenjala delovni okolji. A Američan, ki je del kariere prebil tudi pri ljubljanski Olimpiji, obenem pa je bil prvak tako z LA Lakers kot tudi s SA Spurs in Torontom, vendarle ne bo zaigral za Thunder. Njegovo popotovanje v ligi NBA se nadaljuje, naslednja postaja pa bo Philadelphia. Od tam pa se v Oklahomo seli Al Horford.

Foto: Getty Images

Miami zagotovil tri, Dragič pa …

Veliko dela na jesensko-zimski tržnici čaka podprvake iz Miamija. Pred dnevi so na Floridi potrdili, da v ekipi ostaja veteran Udonis Haslem. Ta teden so uporabili inštrument "zagotovljene pogodbe", s katerim bodo v igralski zasedbi zanesljivo zadržali pomembna člana Duncana Robinsona in Kendricka Nunna. Navijači prvakov vzhodne konference pa so zdaj na trnih, kakšna bo usoda slovenskega organizatorja igre Gorana Dragića. Miami naj bi bil za Ljubljančana, ki je povsem prost igralec, prva izbira, vseeno pa je večkrat poudaril, da ne izključuje drugih možnosti.

Bogdan Bogdanović Foto: Reuters Bogdanovićeva selitev v zraku

Največje razočaranje končnice pretekle sezone so bili Milwaukee Bucks. Ekipa z Giannisom Antetokounmpojem na čelu je bila eden od favoritov za nastop v finalu lige NBA, a jo je že v konferenčnem polfinalu na kolena spravila ekipa Gorana Dragića. Miami je napredoval s kar 4:1 v zmagah.

Zdaj pri ekipi, ki je imela v rednem delu najboljše razmerje zmag in porazov, sestavljajo še kompaktnejšo moštvo. Prišla naj bi Jrue Holiday in Bogdan Bogdanović. Po prvotnem načrtu naj bi prvi prišel iz New Orleans Pelicans v zameno za Erica Bledsoeja, Georgea Hilla in tri izbore v prvem krogu nabora. Srbski reprezentant pa iz Sacramenta. A dogovor visi v zraku.

DeRozan ostaja pri San Antoniu

Na veselje navijačev San Antonio Spurs se je DeMar DeRozan odločil, da bo izkoristil možnost zadnjega leta pogodbe in ostal v klubu. "Nazaj sem v San Antoniu," je sporočil na družbenem omrežju Twitter. V zadnji sezoni je za Spurs v povprečju dosegal 22,1 točke, 5,5 skoka in 5,5 asistence na tekmo.

Harden zavrnil ponudbo Houstona

James Harden je zavrnil 50-milijonsko ponudbo Houston Rockets. Tako bi postal prvi košarkar v ligi NBA, ki bi prejel tako visoko plačo.

James Harden želi k Brooklyn Nets. Foto: Gulliver/Getty Images

Njegova želja je, kot poročajo pri ESPN, odhod k Brooklyn Nets, kjer bi se rad priključil zvezdnikoma Kevinu Durantu in Kyrieju Irvingu. Če bi prišlo do tega prestopa, bi imelo moštvo iz New Yorka vrhunsko zvezdniško zasedbo, s katero bi bili strah in trepet vsem ekipam v ligi NBA.