Vroča evropska tržnica: Pešić, Rice, Barič ...

Pešić še dve leti med Katalonci

Konec je namigov o domnevni selitvi 69-letnega trenerskega mačka Svetislava Pešića. Srbski strokovnjak bo namreč tudi v prihodnje sedel na klopi Barcelone, s katero je v začetku tedna podpisal novo dveletno pogodbo. Pešić sicer "Barco" vodi od februarja 2018, njen trener pa je bil tudi v obdobju 2002-2004. Po tem je bil trener rimskega Virtusa, Girone, moskovskega Dinama, Crvene zvezde, Valencie in Bayerna, pohvali pa se lahko tudi z uspešno selektorsko kariero na klopeh Nemčije ter ZR Jugoslavije.

Rice in evropska pot: naslednja postaja – Atene

Nekdanji evropski klubski prvak Panathinaikos, ki ga bo po slovesu trenerja Ricka Pitina vodil Argyris Pedoulakis, je naznanil svojo prvo igralsko okrepitev. To je stari znanec evropske košarke Tyrese Rice, sicer 32-letni ameriški branilec s črnogorskim potnim listom. S tem nadaljuje s svojim popotovanjem po Evropi, kjer je igral za Bamberg, Barcelono, Himki, Bayern, Panionios, Lietuvos Rytas in Maccabi, s katerim je bil leta 2014 tudi evropski klubski prvak. Ne le to, tistega leta je bil tudi MVP zaključnega turnirja.

Olimpija: Nikolić ni podpisal

V zadnjem obdobju je bilo tudi kar nekaj namigov o tem, da bo novo Cedevito Olimpijo okrepil reprezentančni organizator igre Aleksej Nikolić. Kmalu je sledil klubski odziv. "Ne drži, da je Aleksej Nikolić novi košarkar KK Cedevita Olimpija Ljubljana, saj ima Nikolić še vedno veljavno pogodbo s KK Partizan NIS. Kar pa lahko potrdimo, je, da smo z nekaterimi slovenskimi košarkarji že opravili pogovore in jim predstavili vizijo KK Cedevita Olimpija Ljubljana," sporočajo iz ljubljanskega kluba, ki je za prihodnji ponedeljek sklical skupščino, na kateri naj bi potrdil spojitev s Cedevito.

Barič tretja okrepitev na Obali

Sixt Primorska še naprej krepi ekipo pred začetkom nove Foto: Vid Ponikvar/Sportida sezone. Ekipi se je po Žigi Dimcu in Stephenu Holtu pridružil še mladi organizator igre Nejc Barič, ki je pred selitvijo na Obalo igral v dresu Zlatoroga iz Laškega. "Resnično sem vesel, da bom lahko zaigral za ekipo, ki ima visoke ambicije v vseh tekmovanjih, v katerih nastopa. Sixt Primorska je ena najbolj ambicioznih zasedb v regiji in mi daje možnost za dokazovanje. Iskrena hvala vodstvu kluba za zaupanje in ponujeno priložnost. Komaj čakam, da spoznam fante in navijače ter da skupaj znova spišemo odlično zgodbo," je ob podpisu pogodbe povedal mlajši brat slovenske reprezentantke Nike Barič.

V prihodnje bo igro tigrov vodil najobetavnejši slovenski par organizatorjev igre! Dres Sixt Primorske bo vsaj dve sezoni nosil 22-letni @nejcbaric, ki je do sedaj navduševal v prvoligašu iz Laškega.

Mirotić v Barcelono?

Vse glasnejše so govorice, da bo Nikola Mirotić zapustil ligo NBA in se znova podal v Evropo. Španski košarkar, rojen v Črni gori, je na začetku letošnjega leta iz New Orleansa prestopil v Milwaukee, pred tem je branil še barve Chicaga. Kot poročajo španski in ameriški mediji, je Mirotić zavrnil vse ponudbe evroligaških klubov in se pripravlja na sklenitev pogodbe z Barcelono. 208 centimetrov visoki košarkar je kariero začel pri Real Madridu, največjem tekmecu Barcelone. S špansko reprezentanco se je na poletnih olimpijskih igrah leta 2016 v Riu veselil bronastega odličja, leto pred tem je bil zlat na evropskem prvenstvu v Franciji.

Nikola Mirotić naj bi bil blizu vrnitve v Evropo.

Sloukas se ne bo selil

Grški branilec Kostas Sloukas je s Fenerbahčejem podpisal novo pogodbo, po kateri bo v Carigradu igral vse do leta 2022. V tem času bo skušal priti do svoje četrte evroligaške krone. Do sedaj je bil na vrhu Evrope dvakrat z Olympiacosom in enkrat s Fenerbahčejem.

