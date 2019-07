Rebec pod Dončićevo taktirko

Še pred uradnim nastankom Cedevite Olimpije je ljubljanski klub zapustil še tretji igralec. Po Bobanu Tomiću (Komarno) in Luki Šamaniću (SA Spurs) si je novega delodajalca poiskal še branilec Jan Rebec. Nekdanji član Pivke, Ajdovščine, Škofje Loke in Šenčurja bo nadaljeval pri Šentjurju. Pri nekdanjih državnih prvakih bo igral pod taktirko Saše Dončića, ki se je iz ljubljanske Ilirije preselil na Štajersko.

Crvena zvezda se ne zaustavlja: prihajata Gist in Jenkins

Beograjski košarkarski klub Crvena zvezda sestavlja kakovostno zasedbo za prihodnjo sezono, v kateri bo spet igral v elitni Evroligi.

Zdaj v njihove vrste prihaja izkušeni James Gist (32 let), ki je podpisal dveletno pogodbo v vrednosti milijon ameriških dolarjev (slabih 900 tisoč evrov). Zadnjih sedem let je igral v dresu Panathinaikosa, v zadnji sezoni pa v povprečju dosegal 7,4 točke in 4,3 skoka v 19 minutah igre.

James Gist (desno) je okrepil vrste Crvene zvezde. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Sicer pa ga srbski ljubitelji košarke zelo dobro poznajo, saj je bil v sezoni 2010/11 član večnega tekmeca Crvene zvezde Partizana. Takrat so črno-beli osvojili ligo ABA, državno prvenstvo in srbski pokal, Gist pa je bil izbran za najbolj koristnega košarkarja (MVP) srbskega pokala.

Navijači rdeče-belih so prav tako pozdravili prihod Charlesa Jenkinsa, ki je zadnji sezoni igral za Himki. V karieri je že nosil dres Crvene zvezde, in sicer v sezonah od 2013 do 2015 in 2016/17. 30-letni Američan je prav tako podpisal dveletno pogodbo.

De Colo v Turčijo

Nando De Colo, ki je bil v prejšnji sezoni član moskovskega CSKA-ja, se je, kot poroča Eurohoops, dogovoril s Fenerbahčejem. Francoski reprezentant je leta 2014 podpisal pogodbo s Torontom, a se je takoj zatem preselil v Rusijo, kjer je CSKA-jem preživel zadnjih pet sezon. Leta 2016 je bil proglašen za najboljšega igralca leta, dve sezoni nazaj pa je bil uvrščen v najboljšo peterko lige. Po koncu pretekle sezone so se pojavile govorice, da si 32-letni Francoz želi povratka v NBA, a je zmagala ponudba turške ekipe, ki sta jo po koncu sezone zapustila Nicolo Melli in Marko Gudurić.

Foto: Vid Ponikvar

Barcelona se krepi

Španski velikan Barcelona je potrdil prihod Američana Coryja Higginsa, s katerim se je dogovoril za triletno sodelovanje. Pretekle štiri sezone je bil 30-letni košarkar član moštva CSKA Moskva ter mu pomagal, da je v letih 2016 in 2019 osvojil naslov prvaka evrolige. V pretekli sezoni je v elitnem evropskem klubskem tekmovanju v povprečju dosegal 14,9 točke, 2,2 skoka in 1,8 asistence na tekmo.

Barcelono pa je v tem tednu okrepil tudi Brandon Davies, ki se bo v katalonsko prestolnico preselil iz Žalgirisa. S španskimi podprvaki je podpisal dvoletno pogodbo. Pogodbo s katalonskim klubom pa naj bi sklenil tudi Alex Abrines, ki je zadnje tri sezone preživel v NBA-ju v dresu Oklahome, pred nekaj meseci pa je zaradi psiholoških težav za nekaj časa prekinil svojo kariero. Zdaj je s čustvenim videom na socialnih omrežjih naznanil vrnitev h košarki. Za Barcelono je v preteklosti že igral, član španske ekipe je bil štiri sezone.

Kanarsko otočje premamilo nekdanjega zmaja

Reprezentant Gruzije Giorgij Šermadini, ki je del kariere odigral tudi v dresu tedaj še evroligaške Olimpije, bo kariero nadaljeval pri španskem prvoligašu El Iberostar Tenerife. S tem 217 centimetrov visoki center, ki je letos dopolnil 30 let, nadaljuje popotovanje po klubih lige ACB. Nazadnje je igral za Unicajo, pred tem pa tudi že za Andorro in Zarogozo. V evroligi je med drugim nosil tudi drese treh velikanov – Panathinaikosa, Olympiacosa in Maccabija.

Foto: ABA liga

Markota v Bar

Novega delodajalca pa je našel še en nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije – Damir Markota. Potem ko je v finalu hrvaškega prvenstva s Cibono na kolena spravil favorizirano Cedevito, se zdaj seli v Črno goro. Nekdanjega reprezentanta Hrvaške, ki bo letos dopolnil 34 let, je namreč v svoje vrste zvabil Mornar iz Bara. Slednji gradi zavidanja vredno ekipo. V njej namreč ostajajo Uroš Luković, Nemanja Vranješ, Vukota Pavić, Marko Mugoša in Radoje Vujošević, že pred Markoto pa so klub okrepili Sead Šehović, Milko Bjelica, Derek Needham in Brandis Raley-Ross.

Foto: Vid Ponikvar Kuzmić znova v Crveni zvezdi

Ob vrnitvi v evroligo močno igralsko zasedbo sestavljajo pri Crveni zvezdi. Po dveh ponesrečenih sezonah v dresu madridskega Reala se je v Beograd vrnil 213 centimetrov visoki center Ognjen Kuzmić. S prvakom lige ABA je podpisal dveletno pogodbo, ob vrnitvi pa ga čaka zavidljivo močna zasedba soigralcev. Ta teden je sodelovanje s klubom podaljšal izkušeni 34-letni Stratos Perperoglou. Grški krilni košarkar je sicer v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju že igral s Panathinaikosom, Olympiacosom, Anadolu Efesom in Barcelono. Že pred njim so srbskemu prvaku nadaljnjo zvestobo obljubili Billy Baron, Branko Lazić, Filip Čović, Borisa Simanić in Mouhammad Faye, rdeče-bele pa je okrepil izkušeni Derrick Brown.

Real Madrid podaljšal s Causeurjem

Španski prvak Real Madrid je podaljšal pogodbo s francoskim košarkarjem Fabienom Causeurjem do leta 2022.

Causer je pri kraljevem klubu od leta 2017, skupaj z Luko Dončićem se je leta 2018 veselil naslova prvaka evrolige, sicer pa s klubom v zadnjih dveh sezonah postal še glavni v španskem prvenstvu.

Real je pred kratkim podpisal novo večletno pogodbo s centrom Edyjem Tavaresom, prav tako pa podaljšal sodelovanje z Jeffom Taylorjem.

Foto: Sportida

Lakovič že nakupuje

Tri tedne po tem, ko je postal trener Ulma, kar bo zanj prva prava samostojna trenerska preizkušnja, se je Jaka Lakovič že lotil kadrovanja. Prvi novinec nemškega prvoligaša, ki bo nastopal tudi v EuroCupu, je postal 22-letni branilec Andreas Obst, ki je nazadnje igral za Obradoiro, pred tem pa v domači Nemčiji za Breitenguessbach, Baunach in Bamberg. Prav iz zadnjega pa se v Ulm seli tudi Patrick Heckmann, 27-letni krilni košarkar, ki je Lakovičevi vrsti obljubil dveletno zvestobo.

Džikić je na poti v Španijo. Foto: Sportida

Džikić na poti v Španijo

Novega delodajalca je dobil tudi srbski trener Aleksandar Džikić, ki je v Sloveniji pustil pečat pri Olimpiji in predvsem Krki. Potem ko je lani ostal brez službe pri podgoriški Budućnosti, ga zdaj čaka nov izziv. Postal je trener španskega prvoligaša Estudiantesa.

Voigtmann in Hilliard prihajata v CSKA

Še naprej je zelo živahno v Moskvi. CSKA sta okrepila 214 centimetrov visoki center Johannes Voigtmann in 198 centimetrov visoki branilec Darrun Hilliard. Oba prihajata iz Baskonie. Spomnimo, ruski prvak je že podaljšal sodelovanje z najkoristnejšim igralcem zaključnega turnirja evrolige Willom Clyburnom, novo pogodbo sta podpisala še izkušeni ameriški center Kyle Hines ter 29-letni in 202 centimetra visoki domačin Semen Antonov.

Svetislav Pešić ostaja v Barceloni. Foto: Vid Ponikvar

Pešić še dve leti med Katalonci

Konec je namigov o domnevni selitvi 69-letnega trenerskega mačka Svetislava Pešića. Srbski strokovnjak bo namreč tudi v prihodnje sedel na klopi Barcelone, s katero je v začetku tedna podpisal novo dveletno pogodbo. Pešić sicer "Barco" vodi od februarja 2018, njen trener pa je bil tudi v obdobju 2002-2004. Po tem je bil trener rimskega Virtusa, Girone, moskovskega Dinama, Crvene zvezde, Valencie in Bayerna, pohvali pa se lahko tudi z uspešno selektorsko kariero na klopeh Nemčije in ZR Jugoslavije.

Novo pogodbo z nekdanjim evropskim klubskim prvakom je podpisal tudi Victor Claver. V Španijo se je preselil leta 2016, zdaj naj bi ostal do leta 2022.

Pestro dogajanje v Podgorici

Živahno je te dni tudi v Budućnosti, ki jo bo po novem vodil nekdanji slovenski selektor Slobodan Subotić. Črnogorsko moštvo je že pretekli teden prvi okrepil Američan Hassan Martin, ki prihaja iz Bayreutha. Bolj pestro pa je pri izhodnih vratih. Moraćo je prvi zapustil Edwin Jackson, ki je okrepil Asvel, kmalu za njim pa tudi eden od nosilcev Nemanja Gordić. Je pa zato novo pogodbo podpisal Suad Šehović.

Tyrese Rice bo po novem igral v Atenah. Foto: Reuters Rice in evropska pot: naslednja postaja – Atene

Nekdanji evropski klubski prvak Panathinaikos, ki ga bo po slovesu trenerja Ricka Pitina vodil Argyris Pedoulakis, je naznanil svojo prvo igralsko okrepitev. To je stari znanec evropske košarke Tyrese Rice, sicer 32-letni ameriški branilec s črnogorskim potnim listom. S tem nadaljuje svoje popotovanje po Evropi, kjer je igral za Bamberg, Barcelono, Himki, Bayern, Panionios, Lietuvos Rytas in Maccabi, s katerim je bil leta 2014 tudi evropski klubski prvak. Ne le to, tistega leta je bil tudi MVP zaključnega turnirja. Z grškim prvakom je ob tem pogodbo obnovil še DeShuam Thomas.

Foto: Vid Ponikvar

Olimpija: Nikolić ni podpisal

V zadnjem obdobju je bilo tudi kar nekaj namigov o tem, da bo novo Cedevito Olimpijo okrepil reprezentančni organizator igre Aleksej Nikolić. Kmalu je sledil klubski odziv. "Ne drži, da je Aleksej Nikolić novi košarkar KK Cedevita Olimpija Ljubljana, saj ima Nikolić še vedno veljavno pogodbo s KK Partizan NIS. Kar pa lahko potrdimo, je, da smo z nekaterimi slovenskimi košarkarji že opravili pogovore in jim predstavili vizijo KK Cedevita Olimpija Ljubljana," sporočajo iz ljubljanskega kluba, ki je za prihodnji ponedeljek sklical skupščino, na kateri naj bi potrdil spojitev s Cedevito.

Barič tretja okrepitev na Obali

Sixt Primorska še naprej krepi ekipo pred začetkom nove Foto: Vid Ponikvar/Sportida sezone. Ekipi se je po Žigi Dimcu in Stephenu Holtu pridružil še mladi organizator igre Nejc Barič, ki je pred selitvijo na Obalo igral v dresu Zlatoroga iz Laškega. "Resnično sem vesel, da bom lahko zaigral za ekipo, ki ima visoke ambicije v vseh tekmovanjih, v katerih nastopa. Sixt Primorska je ena najbolj ambicioznih zasedb v regiji in mi daje možnost za dokazovanje. Iskrena hvala vodstvu kluba za zaupanje in ponujeno priložnost. Komaj čakam, da spoznam fante in navijače ter da skupaj znova spišemo odlično zgodbo," je ob podpisu pogodbe povedal mlajši brat slovenske reprezentantke Nike Barič.

V prihodnje bo igro tigrov vodil najobetavnejši slovenski par organizatorjev igre! Dres Sixt Primorske bo vsaj dve sezoni nosil 22-letni @nejcbaric, ki je do sedaj navduševal v prvoligašu iz Laškega. Nejc, dobrodošel med prvake! 👊🐯 #dejmotigri #liganovakbm #ABAliga pic.twitter.com/SSzktmAQYO — KK Sixt Primorska (@kksixtprimorska) July 1, 2019

Mirotić v Barcelono?

Vse glasnejše so govorice, da bo Nikola Mirotić zapustil ligo NBA in se znova podal v Evropo. Španski košarkar, rojen v Črni gori, je na začetku letošnjega leta iz New Orleansa prestopil v Milwaukee, pred tem je branil še barve Chicaga. Kot poročajo španski in ameriški mediji, je Mirotić zavrnil vse ponudbe evroligaških klubov in se pripravlja na sklenitev pogodbe z Barcelono. 208 centimetrov visoki košarkar je kariero začel pri Real Madridu, največjem tekmecu Barcelone. S špansko reprezentanco se je na poletnih olimpijskih igrah leta 2016 v Riu veselil bronastega odličja, leto pred tem je bil zlat na evropskem prvenstvu v Franciji.

Nikola Mirotić naj bi bil blizu vrnitve v Evropo. Foto: Reuters

Sloukas in Datome se ne bosta selila

Grški branilec Kostas Sloukas je s Fenerbahčejem podpisal novo pogodbo, po kateri bo v Carigradu igral vse do leta 2022. V tem času bo skušal priti do svoje četrte evroligaške krone. Do zdaj je bil na vrhu Evrope dvakrat z Olympiacosom in enkrat s Fenerbahčejem. Eden od njegovih soigralcev bo še naprej tudi Luigi Datome. Tudi on je klubu obljubil nadaljnjo zvestobo.

Preberite še: