V Cedeviti Olimpiji še izkušen Srb

Cedevita Olimpija je še nekoliko okrepila svojo igralsko zasedbo z dodatkom izkušenega srbskega košarkarja Marka Simonovića, ki je v minuli sezoni nosil dres ruskega Zenita. 203 centimetre visoki srbski krilni košarkar bo zmaj prihodnji dve sezoni. 33-letni košarkar je prava ptica selivka, do zdaj je bil član klubov Lavovi 063 (2003-05), Ergonom (2005-06), Oostende (2006), Hemofarm (2006-08), Budućnost VOLI (2008-11), Alba Berlin (2011-12), Crvena zvezda mts (2012-14), Pau-Orthez (2014-15), Crvena zvezda mts (2015-17) in Zenit (2017-19).

S Crveno zvezdo je bil dvakratni prvak Lige ABA. "Simonović bo s svojimi izkušnjami z igranjem na najvišjem nivoju zagotovo v veliko pomoč vsem soigralcem. Že samo dejstvo, da se trenutno mudi na pripravah srbske članske reprezentance na svetovno prvenstvo, pove dovolj o tem, za kako kvalitetnega košarkarja gre," je povedal Sani Bečirović, športni direktor Cedevite Olimpije. "Iskali smo točno takega igralca in zelo sem vesel, da smo se z njim uspeli dogovoriti za sodelovanje. Za seboj ima kariero z veliko uspehi in menim, da nam bo pomagal doseči naše želene rezultate," pa pravi trener Slaven Rimac.

Prestopa je vesel tudi Simonović sam: "Občutki ob podpisu pogodbe so sijajni, saj Ljubljano dobro poznam, ker sem tam pogosto igral. Cedevita Olimpija je velik projekt z velikimi ambicijami. Naše ambicije so skladne in to me veseli. S športnim direktorjem Sanijem Bečirovićem sva bila v dobri komunikaciji in zlahka sva se dogovorila o vsem na obojestransko zadovoljstvo."

Foto: Reuters

Larkin ostaja v Turčiji

Ameriški košarkar Shane Larkin je podpisal pogodbo z Anadolu Efesom za še eno sezono z možnostjo podaljšanja za dodatno. Prav tako ima možnost, da predčasno zapusti istanbulskega evroligaša, če bo dobil mamljivo ponudbo iz lige NBA.

Larkin je bil pomemben mož ekipe v pretekli sezoni in je pomagal Efesu, da je prvič v zgodovini prišel do zaključnega turnirja elitne četverice v Evroligi.

Prav tako je bil osrednji protagonist moštva pri pohodu do turškega naslova, v finalu pa si je prislužil naziv MVP (najkoristnejši košarkar).

V enem dnevu kar dva povratnika v Stožice

Moštvo Cedevite Olimpije še naprej sestavlja ekipo za prihodnjo sezono. V enem dnevu so naznanili kar dva nova igralca, oba povratnika v zmajevo gnezdo. Ljubljansko ekipo je najprej okrepil Mirko Mulalić. 31-letni košarkar, ki bo po dveh sezonah znova oblekel dres Olimpije, je bil po sezonah v Primorski v zadnjem letu član Balkana, s katerim je postal bolgarski prvak. Podpisal je dveletno pogodbo.

Saša Zagorac se vrača v Olimpijo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kmalu zatem so iz Stožic sporočili še, da se vrača zlati reprezentant Saša Zagorac. 35-letni košarkarski popotnik je v Ljubljani nazadnje igral leta 2016, ko je bil tudi kapetan. Nato so bili njegovi delodajalci še Lukoil Academic, Parma Basket, Soproni KC, Krka in Al-Riffa.

Poleg Mulalića in Zagorca bodo dres nove Olimpije zanesljivo nosili tudi Edo Murić, Martin Krampelj, Filip Krušlin in Andrija Stipanović. Med košarkarji, s katerimi so Ljubljančani zanesljivo navezali stik, sta Zoran Dragić in Jaka Blažič. Stožicam naj bi bil blizu predvsem slednji. Več portalov s področja nekdanje skupne države namiguje, da utegne donedavni član Barcelone (katalonski klub je že potrdil slovo) Olimpijo okrepiti še ta teden

Vassilis Spanoulis ostaja v dresu Olympiacosa. Foto: Reuters Zimzeleni Spanoulis vztraja v rdečem

Leta 2010 je Vassilis Spanoulis dvignil nemalo prahu, potem ko se je odločil za "prepovedani" atenski prestop. Iz Panathinaikosa se je preselil v Olympiacos. Zdaj je grški veteran, ki bo prihodnji mesec dopolnil 37 let, z rdečimi iz Pireja dosegel dogovor o nadaljnjem sodelovanju, tako da bo z njimi odigral še deseto zaporedno sezono. Ta bo za Olympiacos specifična, saj bo prva članska ekipa nastopala le v evroligi. Liga ABA mu je obrnila hrbet, medtem ko pa ga je grška zveza poslala v drugo ligo, kjer naj bi nastopala mlajša ekipa.

Iz Olympiacosa ob tem prihaja tudi vest o ameriški okrepitvi. Na prvo evropsko preizkušnjo se podaja 23-letni branilec Wade Baldwin, ki je bil razpet med ligo NBA in razvojno ligo.

Foto: Sportida Hunter iz Moskve v Tel Aviv

Ameriški krilni center Othello Hunter nadaljuje s svojim popotovanjem po evropskih velikanih. Potem ko so bili njegovi delodajalci v zadnjih petih letih Siena, Olympiacos, Real in moskovski CSKA, je 203 centimetre visoki košarkar zdaj okrepil Maccabi iz Tel Aviva. Izraelskega prvaka je že pred tem okrepil branilec Nate Wolters iz Žalgirisa, novi pogodbi pa sta podpisala Jake Cohen in Tarik Black.

V Real tudi Jordan Mickey

Madridski Real bo novo sezono pričakal v nekoliko spremenjeni zasedbi. Zadnji prišlek je 25-letni ameriški center Jordan Mickey, ki prihaja iz Himkija. Kot sporočajo iz kluba, je podpisal večletno pogodbo. S trem je postal druga okrepitev večkratnega prvaka. Že pretekli teden se je za selitev iz Badalone v Madrid odločil najkoristnejši igralec španskega prvenstva Nico Laprovittola.

Tomas se je preselil v Aleksandrovac

Nekdanji hrvaški reprezentant Marko Tomas se vrača na jadransko košarkarsko sceno, a je ob tem z izborom kluba dodobra presenetil. Izkušeni 34-letni branilec, ki je na vrhuncu kariere igral za Cibono, Real in Fenerbahče, nazadnje pa za Zabok in Gaziantep, se namreč seli v Igokeo iz Aleksadrovca. Po Aleksandre Cvetkoviće šele drugi novinec je s klubom iz BiH podpisal enoletno pogodbo.

Foto: Sportida

Vse močnejši Mornar: v Bar tudi Begić

Nov dokaz visokih ambicij Mornarja iz Bara je prihod nekdanjega slovenskega reprezentanta Mirze Begića. Bosanski center s slovenskim listom je sicer v zadnjih mesecih, po prekinitvi pogodbe z Olimpijo, počival in čakal na ugodno ponudbo. Tik pred njem je Mornar okrepil tudi dosedanji član zagrebške Cedevite Jacob Pullen. Že pred tem so drugega črnogorskega predstavnika v ligi ABA okrepili Sead Šehović, Milko Bjelica, Derek Needham, Brandis Raley-Ross in Damir Markota, na podaljšanje sodelovanja pa so pristali Uroš Luković, Nemanja Vranješ, Vukota Pavić, Marko Mugoša in Radoje Vujošević.

Zizis v Omićevi družbi

Po štirih sezonah v dresu Bamberga se 35-letni grški visoki branilec Nikos Zizis seli v Španijo. Vsaj dve leti bo nosil dres Joventuta iz Badalone, kjer bo združil moči z občasnim slovenskim reprezentantom Alenom Omićem. Skupaj bosta gostovala tudi v Stožicah, saj je žreb Olimpiji in Joventutu namenil skupino C EuroCupa. Izkušeni Grk je sicer v svoji karieri igral še za AEK, Benenetton, CSKA, Sieno, Unics in Fenerbahče.

Panathinaikos z zvezdnikom kitajske lige

Atenski Panathinaikos bo v novi sezoni stavil na čvrst branilski par. Izkušenemu Nicku Calathesu bo po novem družbo delal 30-letni Američan Jimmer Fredette. Pohvali se lahko z izkušnjami iz lige NBA, blestel pa je predvsem v kitajski ligi CBA. Igral je za moštvo Shanghai Sharks in bil s povprečjem 36,9 najboljši strelec lige.

Alex Tyus Foto: Reuters Tudi Tyus v Kazanu

Tekmec Cedevite Olimpije v evropskem pokalu UNICS iz Kazana sestavlja močno ekipo, s katero bo meril na vrh tega tekmovanja. Pod košem je Ruse okrepil izkušeni 31-letni ameriški center z izraelskim potnim listom Alex Tyus. Prihaja iz Maccabija, kjer je igral v dveh obdobjih. Že pred njim so moštvo iz Kazana okrepili Haukur Palsson, Evgenij Kolešnikov in Valerij Likhodej.

Pivovarje bo vodil Ribežl

Potem ko je Chris Thomas zapustil Zlatorog in sprejel japonski izziv, bo košarkarje iz Laškega v prihodnji sezoni vodil Robi Ribežl. Gre za starega znanca kluba iz Treh lilij, saj je v zadnjem obdobju vodil mladinski pogon Zlatoroga. Pred tem se je kalil pri Šentjurju in Celju. "Zlatorog je velik klub s tradicijo in hitro smo se z vodilnimi ujeli v viziji razvoja mladih igralcev, kar bo naša prioritetna naloga v prihodnosti," je ob podpisu pogodbe dejal Ribežl.