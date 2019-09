Troboj Češke, Brazilije in Grčije za četrtfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo na svetovnem prvenstvu v košarki na Kitajskem postal znan še zadnji četrtfinalist. Zadnji troboj se bo odvil v skupini K, kjer se bodo za mesto med najboljših osem pomerile ekipe Češke, Brazilije in Grčije. V skupini L sta četrtfinalista že znana, to sta Francija in Avstralija.