V živo: Srbija za finale proti krvniku Slovenije!

Na svetovnem prvenstvu se nadaljujejo boji za medalje. Danes bomo dobili tisti reprezentanci, ki se bosta v nedeljo pomerili v velikem finalu, in tisti, ki se bosta borili za bronasto odličje. V uvodnem polfinalu se pravkar v Manili merita Srbija in Kanada, ki je v četrtfinalu premagala Slovenijo, drugi polfinalni par pa sestavljata ZDA in Nemčija.

SP v košarki 2023, polfinale

Vse reprezentance, ki nastopajo v polfinalu, imajo že zdaj zagotovljeno vozovnico za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu, a so zdaj osredotočene na nekaj drugega. Na medaljo na svetovnem prvenstvu na Filipinih. Za prvo finalno vstopnico se bosta pomerili Srbija in Kanada. Obe izbrani vrsti igrata brez prvih igralcev, ki sta hkrati soigralca pri Denver Nuggets in sta se letos veselila naslova prvaka lige NBA. Nikola Jokić in Jamal Murray bosta vsak na svoj način z mislimi pri rojakih, lahko pa pričakujemo, da bosta v reprezentančni opravi prihodnje leto v Parizu.

V drugem polfinalu bodo poskušali Nemci greniti življenje favoriziranim Američanom, ki so na prvenstvu presenetljivo izgubili proti Litvi, a nato že v četrtfinalu pokazali pravi obraz in se poigrali z Italijo, ki bo zadnji tekmec Slovenije v sobotnem boju za sedmo mesto.