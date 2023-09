Noro, kakšna predstava Srbije! Krvniki Slovenije nemočni.

Na svetovnem prvenstvu se nadaljujejo boji za medalje. Danes bomo dobili tisti reprezentanci, ki se bosta v nedeljo pomerili v velikem finalu, in tisti, ki se bosta borili za bronasto odličje. V uvodnem polfinalu je Srbija v Manili nadigrala Kanado. Izbrano vrsto, ki je v četrtfinalu premagala Slovenijo, je premagala s 95:86. V drugem polfinalu se bosta udarili izbrani vrsti ZDA in Nemčije.

SP v košarki 2023, polfinale

V uvodni polfinalni dvoboj na SP 2023 v Manili so bolje vstopili Srbi in po dveh zaporednih trojkah Bogdana Bogdanovića povedli z 8:1, a je nato Kanada zaigrala odločneje v obrambi in prešla v vodstvo s 13:10. Kaj kmalu pa je sledil nov preobrat, Srbi, ki imajo na tribunah bučno podporo številčnih navijačev, so vrnili udarec in z delnim rezultatom 11:0 zagospodarili na parketu (21:13). Prvi kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander se v uvodni četrtini, ki so jo izbranci Svetislava Pešića dobili s 23:15, sploh ni vpisal med strelce, pri Srbih pa sta bila najbolj razigrana Bogdanović (8 točk) in Ognjen Dobrić (5).

Kanadčani so zaostajali skoraj celotno srečanje. V nedeljo se bodo potegovali za bron, v veliki finale pa se je uvrstila Srbija. Foto: Reuters

V drugi četrtini se je nadaljevala izjemna predstava Srbov v napadu, ki so odšli na premor med polčasoma s prednostjo 13 točk. Pri Srbiji je še naprej marljivo zadeval Bogdanović (15 točk, met iz igre 5/6), Nikola Milutinov je poskrbel za nekaj atraktivnih zabijanj (11 točk), svoje pa je pristavil tudi Ognjen Dobrić (10). Srbi so navduševali z natančnostjo metov iz igre, ki je bila kar 64-odstotna (18/28), pri Kanadi pa je povsem zatajil prvi as ekipe Gilgeous-Alexander. V prvem polčasu je ob metu 1/4 prispeval zgolj tri točke.

Če je Kanada v četrtfinalu prekrižala načrte Sloveniji v tretji četrtini in se takrat oddaljila od Sekulićevih izbrancev, pa se ji proti Srbiji takšen načrt ni posrečil. Še naprej so ji največ težav povzročali Bogdanović, Dobrić in Milutinov. Čeprav se je v napadu razigral Gilgeous-Alexander, ki je končal dvoboj pri 15 točkah in 9 asistencah, to predstavnikom Severne Amerike ni kaj dosti pomagalo. V tretji četrtini so se Srbiji približali le za točko in tako v zadnjih deset minut vstopili z zaostankom 12 točk, ko pa je Bogdanović dobri dve minuti po izvrstnem prodoru popeljal Srbijo do velikanskih 16 točk prednosti (95:79), je bilo sanj Kanade o prvem nastopu v finalu svetovnega prvenstva nemudoma konec. Najboljša strelca srečanja sta bila Bogdan Bogdanović in RJ Barrett (oba po 23 točk).

Srbi so preskočili kanadsko oviro in se uvrstili v veliki finale. Tekmeca bodo izvedeli v popoldanskih urah, ko se bosta spopadli reprezentanci ZDA in Nemčije.

Nikola Milutinov je povzročal Kanadi velike težave. Prispeval je dvojni dvojček (16 točk in 10 skokov). Foto: Reuters

Tako Srbija kot tudi Kanada na svetovnem prvenstvu igrata brez prvih igralcev, ki sta hkrati soigralca pri Denver Nuggets in sta se letos veselila naslova prvaka lige NBA. Nikola Jokić in Jamal Murray sta vsak na svoj način z mislimi pri rojakih, lahko pa pričakujemo, da bosta v reprezentančni opravi prihodnje leto v Parizu. Vsi polfinalisti imajo zagotovljeno vozovnico za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

V drugem polfinalu bodo poskušali Nemci greniti življenje favoriziranim Američanom, ki so na prvenstvu presenetljivo izgubili proti Litvi, a nato že v četrtfinalu pokazali pravi obraz in se poigrali z Italijo, ki bo zadnji tekmec Slovenije v sobotnem boju za sedmo mesto.