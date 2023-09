Dončić in soigralci že danes spet na parket

Slovenske košarkarje na svetovnem prvenstvu v Manili po manj kot 24 urah čaka nova preizkušnja. V razvrstitvi od 5. do 8. mesta se bodo najprej ob 14.30 pomerili z Litvo. Tekma ne bo imela prave vrednosti, saj nobena od ekip ne more več osvojiti ne medalje ne neposredne vozovnice za olimpijske igre v Parizu prihodnje leto. Ob 10.45 bosta tekmo odigrali še Italija in Latvija, medtem ko bosta polfinalna obračuna na sporedu v petek.

SP v košarki 2023, od 5. do 8. mesta

Lahko bi rekli, da bodo tekme od 5. do 8. mesta povsem nepotrebne, glede na to, da so vozovnice za olimpijske igre v Parizu že oddane. Najboljši evropski državi bosta Srbija in Nemčija, ki sta tako že neposredno uvrščeni v Pariz, medtem ko bodo morale preostale izbrane vrste v kvalifikacije, ki bodo julija prihodnje leto, med njimi tudi Slovenija.

Današnja dvoboja Slovenije in Litve ter Italije in Latvije zato ne bosta imela prav nobenega pomena in bosta utrujenim košarkarjem odveč. Za slovenske igralce bo še toliko težje, ker bodo morali v manj kot 24 urah igrati proti Litvi, ki je imela četrtfinalni obračun v torek.

Slovenija je po izjemno težki in čvrsti tekmi v sredo izgubila četrtfinale proti Kanadi z 89:100, Litva pa je po zmagi nad ZDA v skupinskem delu nato v četrtfinalu naletela na žilave Srbe, ki so tekmeca nadigrali s kar 87:68.

A kapetan Luka Dončić in soigralci bodo vseeno poskušali izboljšati najboljšo uvrstitev Slovenije na svetovnih prvenstvih, ki je za zdaj sedmo mesto iz Španije 2014, ko srečanj za razvrstitev sploh ni bilo.

Petkova polfinalna para sta Srbija - Kanada (10.45) in ZDA - Nemčija (14.40).