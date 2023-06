Srb Rajaković prevzema krmilo Toronto Raptors

Breaking: The Raptors are finalizing a deal to hire Grizzlies assistant Darko Rajakovic as the franchise’s next head coach, sources told @wojespn . pic.twitter.com/oiZxyHslrT

Darko Rajaković bo s tem prvič v karieri postal glavni trener katere od ekip v ligi NBA. V ZDA 44-letni Srb v različnih klubih lige NBA sicer deluje vse od leta 2014. Zadnja leta je sodeloval z Memphis Grizzlies, kjer je pet tekem začasno tudi vodil prvo moštvo in dosegel štiri zmage. Pred tem je deloval tudi pri Phoenixu in Oklahomi.

Toronto je bilo zadnje moštvo, ki je iskalo trenerja za novo sezono. Izziv za Rajakovića bo velik. Klub se je letos prebil do tako imenovanega play-inna, ki moštvom zagotavlja dodatno priložnost za uvrstitev v končnico, tam pa je kanadske košarkarje zaustavil Chicago.

Na novico se je zelo pozitivno odzval tudi Nikola Jokić:

“I think he deserves it and I think he’s going to do a great job.”



Denver Nuggets star Nikola Jokic speaks on fellow Serbian countryman Darko Rajakovic, who was recently hired as the new Toronto Raptors head coach. pic.twitter.com/VsldsKMKYm