Spektakel v Ljubljani z napako #video

Slovenski košarkarski navdušenci, ki so pred nekaj meseci v manj kot dnevu razgrabili vstopnice za najbolj atraktiven domači obračun Slovencev na domačih tleh, so se zagotovo nadejali obračuna NBA-zvezdnikov Luka Dončića in Giannisa Antetokounmpa. A Grki so v Ljubljano prišli brez svojega prvega igralca, kljub temu pa bo vedno neugodna grška izbrana vrsta zagotovo odličen preizkus pripravljenosti za zasedbo Aleksandra Sekulića.

"Vsi si želimo, da bomo priča spektaklu, a tega bodo zagotovo naredili gledalci. Lepo bo videti polno dvorano, a naš pogled mora biti usmerjen proti svetovnemu prvenstvu, stvari s treninga je treba udejanjiti tudi na tekmah. Stvari tečejo precej tekoče, seveda se bo to še bolj videlo na tekmah, za zdaj gre po načrtu. Igralci so prišli res dobro pripravljeni, tudi Luka in Vlatko, ki sta se priključila kot zadnja, sta v odlični fizični pripravljenosti, tako da sta hitro ujela ritem ekipe. Mislim, da smo dobro pripravljeni," je pred obračunom na druženju s slovenskimi predstavniki sedme sile dejal Sekulić.

Sekulić o pripravah:

Za Slovenijo bo to druga tekma v pripravah na svetovno prvenstvo, na prvi so prejšnji teden v Celju po dramatični končnici zabeležili prvo zmago, a je tekma z azijsko reprezentanco pokazala tudi nekaj razpok v slovenski izbrani vrsti. Predvsem sta škripala igra pod obročema in skok. "Treba bo igrati zbrano v obrambi in potrpežljivo v napadu, predvsem pa moramo dobro zapirati prostor pod lastnim obročem, saj ima Grčija kopico visokih igralcev. Skok je zagotovo ena izmed stvari, ki jim bomo morali nameniti poudarek," je prepričan Sekulić.

Dončić prvič v vlogi kapetana

Prvič bo reprezentanco v vlogi kapetana na igrišče popeljal Luka Dončić, ki se je skupaj z Vlatkom Čančarjem izbrani vrsti pridružil prejšnji konec tedna. "V odločitvi, da bo Luka kapetan, smo si bili enotni. Veliko ljudi je nekako pričakovalo, da bo Luka kapetan že prej. V reprezentanci je vedno nekaj novosti in temu se je treba prilagoditi. Luka je bil že do zdaj podaljšana roka na parketu, zdaj pa ima mogoče še kakšno dodatno odgovornost. Sam je to vlogo z veseljem prevzel brez kakršnihkoli dvomov ali zadržkov. Luka je vodja ekipe tako na igrišču kot ob njem, verjamem, da je tudi zanj to korak naprej," je nekaj besed novemu kapetanu namenil slovenski selektor.

Aleksander Sekulić si želi videti korak naprej v igri Slovenije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ta je v preteklih dneh nekaj časa preživel tudi s trenerjem Dallasa Jasonom Kiddom, ki je slovensko reprezentanco obiskal v Ljubljani. "Seveda je bil glavna tema pogovorov Luka, veliko smo se pogovarjali o raznih idejah, rešitvah. Nikakor nam niso v Dallasu postavili kakšnih omejitev ali česa podobnega," je zatrdil Sekulić, ki je potrdil, da bo imela reprezentanca zagotovo še kakšen nov obisk iz Dallasa.

Razdeljena minutaža in nov rez?

Kot je še povedal Sekulić, se dan za dnem bolj in bolj jasno kažejo obrisi reprezentance, novega koraka naprej pa si želi videti tudi na tekmi z Grčijo. "Želimo se usmeriti proti igri, ki jo hočemo videti na prvenstvu, a tudi tokrat bomo minutažo razdelili iz več razlogov. Želimo si preizkusiti večje število košarkarjev, da bomo tako videli, kaj nam ustreza in kaj ne," je povedal Sekulić, ki bo tudi tokrat rotiral večje število košarkarjev in preizkusil različne taktične zamisli. Pričakovano bo zato skoraj zagotovo tudi manjša minutaža Dončića in Čančarja.

Slovenci se bodo danes pomerili z Grčijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zdaj se ukvarjamo predvsem z uigravanjem tako v obrambi kot v napadu. Košarkarji so si za zdaj kar enakovredni," je dejal Sekulić in ob tem spregovoril tudi o morebitnem novem rezu košarkarjev v izbrani vrsti. Trenutno pod njegovim vodstvom trenira 15 košarkarjev, 7. avgusta se bo kot zadnji reprezentanci pridružil še Mike Tobey.

"Po tekmi z Grčijo bomo videli, ali se bomo mogoče zahvalili še enemu ali dvema košarkarjema," je dejal Sekulić. Po dveh tekmah z Grčijo – v petek ob 18. uri sledi še ena v Atenah – bo oblikoval zasedbo 12 ali 13 košarkarjev, ki bodo nato opravili zaključni del priprav. "Bomo videli, kako bo vse skupaj videti, malce je odvisno tudi od tega, ali se bodo zgodile kakšne manjše poškodbe, si pa želimo potem izbrati dokončno zasedbo," je še povedal slovenski selektor in dodal: "Pomembno pa bo, da bomo v vsakem primeru ne glede na vse osredotočeni predvsem nase."

Fotogalerija s torkovega treninga, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

