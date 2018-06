V živo: slab začetek Reala, Dončić še brez točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Real Madrid in Gran Canaria odpirata polfinalne boje španskega košarkarskega prvenstva. Na sporedu je prva tekma, ekipi pa igrata na tri zmage. Madridčani v polfinalu izločili Tenerife, košarkarji iz Las Palmasa pa so pripravili presenečenje in preskočili Valencio.