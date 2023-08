Španci izročili Dončiću priznanje, zvečer sledi spektakel

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v petek ob 21.30 odigrala peto pripravljalno tekmo. Izbranci Aleksandra Sekulića se bodo v Malagi pomerili z aktualnimi svetovnimi in evropskimi prvaki. V središču pozornosti bo Luka Dončić, ki mu je v četrtek španska košarkarska zveza podarila posebno priznanje. Pomeril se bo proti številnim znancem in nekdanjim soigralcem.

Prijateljska tekma (Malaga): Petek, 11. avgust:

21.30 Španija - Slovenija

Po torkovem srečanju, na katerem je Slovenija na krilih Luke Dončića (34 točk, 14 asistenc in 13 skokov) premagala Črno goro, so se najboljši (zdravi) košarkarji, kar jih v tem trenutku po mnenju Aleksandra Sekulića premore Slovenija, odpravili v Malago. Na jugu Španije jih čakata dve izjemno zahtevni preizkušnji. Slovenija se bo danes pomerila z gostitelji, dan pozneje pa še z močno zasedbo ZDA. Obe reprezentanci bosta na svetovnem prvenstvu glavni favoritinji za osvojitev naslova, s tem pa tudi pravi pokazatelj moči slovenske reprezentance. Dvoboji bodo potekali v dvorani Jose Maria Martin Carpena.

Pri obeh slovenskih tekmecih v Malagi ne manjka znancev in nekdanjih soigralcev Luke Dončića, ki v teh dneh v Andaluziji uživa velik status zvezdnika. Španski ljubitelji košarke so ga vzljubili že pred leti, ko je pomagal madridskemu Realu do številnih uspehov. Ljubljančan, ki bo v novo sezono lige NBA vstopil z gostovanjem v San Antoniu, bo tako odigral prvo tekmo na španskih tleh po petih letih, odkar je zapustil madridski klub. Zadnji nastop v belem dresu je zaznamoval z atraktivno trojko, ob kateri je stal le na eni nogi, in je v zadnji sekundi napada odločil finale španskega prvenstva proti Baskonii.

Luka Dončić in Jalen Brunson, nekdanja soigralca pri Dallasu in dobra prijatelja, se bosta pomerila v soboto zvečer. Foto: Reuters

Španci bodo odigrali šele drugo tekmo v sklopu priprav za svetovno prvenstvo. Na prvi tekmi so nadigrali Venezuelo (87:57), prvega tekmeca Slovenije na SP, s 87:57. Zasedba Sergia Scariola se lahko pohvali z močno postavo pod obročema na čelu z bratoma Hernangomez, Santiagom Aldamo in Usmanom Garubo, Slovenija pa bo danes znova iskala rešitve, kako čim bolje nadoknaditi odsotnost poškodovanega Vlatka Čančarja.

Luka Dončić v pogovoru z Mikalom Bridgesom (Brooklyn Nets):

In anticipation of Saturday's USA vs. Slovenia game, Luka Doncic and Mikal Bridges were caught on camera sharing a moment in Spain (via @Jim_ICE) pic.twitter.com/93T21q4WB9 — Inside The Paint (@Inside7hePaint) August 11, 2023