V živo: Italijani ušli že v uvodnih minutah, Sekulić že protestira

Slovenski košarkarji na čelu z Luko Dončićem z Italijani igrajo za osvojitev sedmega mesta na svetovnem prvenstvu (10.45), kar je do zdaj najvišja uvrstitev Slovenije. Leta 2014 je bila sedma, vendar takrat niso igrali tekem za razvrstitev. Tekmo izpuščata Jaka Blažič in Klemen Prepelič. Po prvi četrtini 18:15 za Italijane.

SP v košarki 2023, tekmi za 5. in 7. mesto

Dva sosedska obračuna spremljamo na svetovnem prvenstvu na Filipinih, kjer potekajo izločilni boji. Ob 10.45 Slovenci igrajo z Italijani. Zahodni sosedi so v skupinskem delu presenetili finalista Srbijo (78.76), nato pa v četrtfinalu visoko izgubili z ZDA (63:100) in v prvi tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta proti Latviji (82:87).

Foto: Reuters Selektor Aleksander Sekulić je na tribuni pustil Jako Blažiča in Klemna Prepeliča, spremembo pa je naredil tudi v prvi peterki: ob Luki Dunčiću, Alekseju Nikoliću, Binetu Prepeliču in Miku Tobeyju je začel še Gregor Hrovat in ne Zoran Dragić. Z dvema trojkama in atraktivnim zabijanjem Nicole Mellija so Italijani povedli z 8:4. Po drugi izgubljeni žogi in zgrešenih uvodnih treh metih Dončića je selektor prvo minuto odmora vzel že v četrti minuti. A nasprotnik je z več energije dosegel še nekaj lahkih košev in vodil že s 14:6. Tudi Italijani so nad Dončićem igrali zelo agresivno obrambo (Sekulić je zato kar sredi četrtine protestiral pri italijanskemu selektorju Gianmarcu Pozzeccu), a je v zaključku prve četrtine le dal devet točk (dva koša iz igre) in Slovenija se je približala na 15:18. Je pa tokrat vendarle že v prvi četrtini priložnost za igro dobil Žiga Samar.

Jaka Blažič Foto: Guliverimage Slovenska reprezentanca je pri treh zaporednih porazih, potem ko je najprej zadnjo tekmo skupinskega dela visoko izgubila proti Nemčiji (71:100), v četrtfinalu je bila s 100:89 boljša Kanada, v tekmi za razvrstitev pa tudi Litva (100:84). Ali bo Slovencem uspelo prekiniti niz treh porazov in z zmago končati svetovno prvenstvo?

Drugi sosedski obračun bo med Latvijo in Litvo, ki se bosta ob 14.30 pomerili za peto mesto.

Boja za kolajno bosta v nedeljo. Presenetljivo bomo spremljali evropski finale med Srbi in Nemci. Prvi so v polfinalu razorožili Kanadčane (95:86), drugi Američane (113:111). Dvoboj za naslov prvaka se bo začel v nedeljo ob 14.40, tekma za bron pa ob 10.30.