Zadnje dejanje

Slovenski košarkarji na čelu s kapetanom Luko Dončićem se bodo ob 10.45 pomerili z Italijani za osvojitev sedmega mesta na svetovnem prvenstvu, kar je do zdaj tudi najvišja uvrstitev naše izbrane vrste na tovrstnem turnirju – leta 2014 je bila namreč sedma, vendar takrat niso igrali tekem za razvrstitev. Ali bo izbrancem Aleksandra Sekulića uspelo končati prvenstvo z zmago ali se bo niz porazov povzpel na številko štiri? Za peto mesto se bosta udarila Latvija in Litva.

SP v košarki 2023, tekmi za 5. in 7. mesto

Dva sosedska obračuna bomo spremljali v soboto na svetovnem prvenstvu na Filipinih, kjer potekajo izločilni boji. Najprej se bodo ob 10.45 pomerili Slovenci in Italijani. Naši zahodni sosedi so denimo v skupinskem delu presenetili finalista Srbijo (78.76), nato pa v četrtfinalu visoko najprej izgubili z ZDA (63:100) in nato v prvi tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta proti Latviji (82:87).

Slovenska reprezentanca je pri treh zaporednih porazih, potem ko je najprej zadnjo tekmo skupinskega dela visoko izgubila proti Nemčiji (71:100), v četrtfinalu je bila s 100:89 boljša Kanada, v tekmi za razvrstitev pa tudi Litva (100:84). Ali bo Slovencem uspelo prekiniti niz treh porazov in z zmago končati svetovno prvenstvo?

Drugi sosedski obračun bo med Latvijo in Litvo, ki se bosta ob 14.30 pomerili za peto mesto.

Boja za medaljo bosta v nedeljo. Presenetljivo bomo spremljali evropski finale med Srbi in Nemci. Prvi so v polfinalu razorožili Kanadčane (95:86), drugi favorizirane Američane (113:111). Dvoboj za naslov prvaka se bo začel v nedeljo ob 14.40, tekma za bron pa ob 10.30.