Nemci po infarktni končnici izločili Latvijo, sledi vrhunec dneva s Slovenijo

Slovenska košarkarska reprezentanca, okrepljena z Jako Blažičem, bo danes na svetovnem prvenstvu na Filipinih skušala preskočiti četrtfinalno oviro, ki sliši na ime Kanada. Ob 14.30 se bosta izbrani vrsti pomerili za uvrstitev v polfinale, v katerem že čaka Srbija, ki je v četrtfinalu nadigrala Litvo (87:68). Med najboljše štiri so se v torek uvrstili Američani, ki so pomendrali Italijane (100:63). Danes so Nemci v dramatičnem srečanju kljub katastrofalnemu metu Dennisa Schröderja (4/26!) premagali Latvijce z 81:79. Slovenija bo v primeru zmage še naprej upala, da bo osvojila medaljo in neposredno vozovnico za olimpijske igre v Parizu.

SP v košarki 2023, četrtfinale

Dončićev komolec ima posebno oskrbo

Bertans zgrešil trojko za zmago, Schröder metal katastrofalnih 4/26

Veselje Moritza Wagnerja, ki je k zmagi Nemčije prispeval 12 točk. Foto: Reuters Današnji košarkarski dan se je začel z razburljivim srečanjem med Nemčijo in Latvijo. Sprva je v Manili bolje kazalo košarkarjem iz baltske države, ki so na krilih trojk Davisa Bertansa povedli s 13:3. Nemci so podobno kot na srečanju s Slovenijo slabše vstopili v dvoboj, a nato pokazali boljši obraz, do konca uvodne četrtine znižali zaostanek na –3 (13:16), v nadaljevanju pa prevzeli vodstvo, ki pa ni bilo izdatno. Na počitek med polčasoma so odšli s tesno prednostjo (36:34).

Po tretji četrtini je prednost Nemčije, za katero je za razliko od dvoboja s Slovenijo nastopil tudi "povratnik" Franz Wagner in se izkazal (16 točk in 8 skokov), zrasla še za točko (62:59). Bila bi še večja, če bi imel natančnejšo roko Dennis Schröder. Najboljši nemški reprezentant je zgrešil uvodnih 12 metov, do konca tretje četrtine pa iz igre zadel le dva od 17 metov! Zgrešil je vseh sedem trojk, roka pa se mu je večkrat zatresla tudi v zadnjem delu dvoboja. Nemci so že pobegnili na 12 točk razlike, še tri minute pred koncem imeli +10 (79:69), a se žilavi Latvijci niso predali in so se približali na 77:79. Sledila je infarktna končnica, v kateri je Schröder sedem sekund pred koncem pri vodstvu Nemcev z 81:79 zgrešil iz igre, s tem pa se je Latviji ponudila možnost za zmago.

Nemci so zmagali kljub neverjetno skromnem metu iz igre Dennisa Schröderja, ki je dosegel devet točk, a iz igre zadel le 4 od 26 metov! Trojke je metal 0/8, statistiki pa dodal štiri asistence, a tudi štiri izgubljene žoge. Foto: Reuters

Odgovornost je prevzel Davis Bertans, ki je do takrat zadel šest od 12 metov za tri točke. Trinajsti, metal je iz velike razdalje, se je izkazal za nesrečnega. Zgrešil je, tako da je ostalo pri 81:79, Nemci pa so si kljub katastrofalnem metu Schröderja, ki je iz igre zadel le štiri izmed 26 metov, le zagotovili polfinale. In se močno približali tudi nastopu na OI v Parizu. Pri Nemcih sta dala največ točk Franz Wagner (16) in Andreas Obst (13), pri poražencih pa sta izstopala Arturs Žagars (24) in Bertans (20).

Izbranci Aleksandra Sekulića se bodo danes ob 14.30 pomerili s Kanado, ki ima v svojih vrstah odlične posameznike iz lige NBA, a so Brazilci pokazali, kako se jih lahko spravi na kolena. Tudi Slovenija je morala v dozdajšnjem poteku prvenstva premoč priznati le eni reprezentanci. Povsem za konec drugega dela je bila močnejša Nemčija, za današnji obračun pa v našem taboru poudarjajo, da bomo spet videli pravi obraz naših košarkarjev. Dobrodošla novica je, da se vrača Jaka Blažič, ki je imel po udarcu v hrbet težave in izpustil dve tekmi, za danes pa bo stisnil zobe.

Dvorana v Manili je razprodana in tako je bilo že nekaj dni. Luka Dončić je tisti, ki je med ljubitelji košarke sprožil evforijo tako v Okinavi kakor tudi v Manili. Ljubitelji košarke želijo na delu videti enega najboljših košarkarjev na svetu, zato si vsi želijo, da bi danes Luka skupaj s soigralci preskočil Kanadčane ter tako nadaljeval pot proti morebitni medalji.

Na Filipine je prišel tudi Peter Vilfan. Legendarni slovenski košarkar ima prav posebne spomine na to državo, v kateri je 14. oktobra 1978 z reprezentanco Jugoslavije dvignil pokal za svetovni naslov.

Slovenski košarkarji bodo četrtfinalni obračun odigrali v sredo, ko se bodo pomerili s Kanadčani. Foto: FIBA

Litva kos Srbiji samo v prvi četrtini

Četrtfinalni obračuni so se začeli z dvobojem med Srbijo in Litvo, ki sta v zadnjih tednih v Aziji prikazali odlične igre. Litovci so razorožili celo Američane, nato pa naleteli na previsok zid. Srbija, čeprav na tekmovanju nastopa brez najboljšega igralca Nikole Jokića, je bila prepričljivo boljša in zmagala s 87:68.

Bogdan Bogdanović je dosegel 21 točk, njegov met iz igre pa vrhunski 9/13. Foto: Guliverimage Če je po prvi četrtini še bolje kazalo Litvi, ki je vodila s 25:24, pa so Srbi nato na krilih izjemno natančnega Bogdana Bogdanovića še do konca prvega polčasa ušli na dvomestno prednost. V drugem polčasu so srbski košarkarji le še višali prednost, Litva, ki na tem prvenstvu tudi pogreša najboljšega igralca (Domantas Sabonis), je bila nemočna, zaostajala je že krepko nad 20 točk, na koncu pa je bilo +19 (87:68). V srbski zasedbi sta v napadu blestela Bogdanović (21 točk – met iz igre 9/13) in Filip Petrušev (17), ki je zadel vse tri mete za tri točke, pri poražencih, ki so v drugi četrtini dosegli zgolj 13 točk, pa je največ točk dosegel Tadas Sedekerskis (14).

"To je moštvena zmaga, dosegli pa smo jo proti ekipi, ki tudi igra zelo moštveno košarko. Zaradi takšnega nasprotnika smo bili še bolj motivirani, z našo energijo in obrambo pa smo jim preprečili njihovo igro. Na takšen način moramo igrati in za to si prizadevamo na vsaki tekmi. A osnova za to je obramba," je bil zadovoljen selektor Svetislav Pešić.

Američani nadigrali Italijane

Četrtfinale med ZDA in Italijo je bil odločen že ob polčasu. Foto: Reuters V drugem četrtfinalnem dvoboju svetovnega košarkarskega prvenstva je bil favorit več kot jasen – ZDA. In Američani, ki jih vodita priznana NBA-trenerja Steve Kerr in Erik Spoelsta, so vlogo upravičili že v prvem polčasu. Dobili so ga s 46:24. Ja, Italijani so v 20 minutah dosegli samo 24 točk oziroma so iz igre zadeli samo devet od 37 metov (trojke dve od 19). Medtem je bil v dresu ZDA s 14 točkami najbolj vroč Mikael Bridges.

Drugi polčas je bil kot kakšna ekshibicijska tekma. Obrambe ni bilo več. Rezultat tretje četrtine tako 37:20. V zadnji četrtini je selektor ZDA premešal postavo in Italija jo je celo dobila (19:17). Končni izid v Manili pa 100:63 za ZDA, pa ima ta po mnenju nekaterih na turnirju celo svojo F reprezentanco.

Enajst košarkarjev ZDA se je vpisalo na seznam strelcev, s 24 točkami je bil najboljši Mikal Bridges, nekdanji član Phoenix Suns, ki bo v novi sezoni lige NBA igral za Brooklyn Nets. Dvomestna pa sta bila še Tyrese Haliburton z 18 točkami (šest trojk od osmih metov) in Austin Reaves z 12. Slednji si je za polfinalnega nasprotnika zaželel Nemčijo, v minuli sezoni je bil namreč soigralec Dennisa Schröderja. Pri Italijanih je bil v napadu razpoložen le Simone Fontecchio (18 točk, 46-odstoten met iz igre).

"To je bila naša najboljša obramba doslej na tekmovanju. In to je način, da dobimo še dve tekmi. Na poraz se vedno skušamo odzvati s kolektivno predstavo, tekmovalnost pa gre z roko v roki z igro s takšno energijo in močjo," je bil s predstavo svoje ekipe zadovoljen Kerr.