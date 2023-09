Evropska poslastica, Američani pod drobnogledom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čas je, da se na svetovnem prvenstvu v košarki začnejo pravi boji za medalje. V torek si bodo ljubitelji košarke najprej ogledali evropski derbi med Litvo in Srbijo, v drugem obračunu pa se bosta pomerili izbrani vrsti Italije in ZDA. Slovenski košarkarji bodo na delu v sredo, ko se bodo ob 14.30 pomerili s Kanado.

SP v košarki 2023, četrtfinale

Osem ekip je še ostalo v igri za medalje, od tega dve ameriški (ZDA in Kanada) in kar šest evropskih reprezentanc (Slovenija, Italija Latvija, Litva, Nemčija in Srbija). Naša izbrana vrsta se je po uvodnem bivanju na japonskem otoku Okinava preselila na Filipine, kjer bodo v Manili izločilni boji.

Izbranci Aleksandra Sekulića se bodo v sredo ob 14.30 pomerili proti Kanadi, ki ima v svojih vrstah odlične posameznike iz lige NBA, a so Brazilci pokazali, kako se jih lahko spravi na kolena. Slovenija je morala v dozdajšnjem poteku prvenstva priznati premoč prav tako le eni reprezentanci. Povsem za konec drugega dela je bila močnejša Nemčija, za sredin obračun pa v našem taboru poudarjajo, da bomo spet videli pravi obraz naših košarkarjev.

Slovenski košarkarji bodo četrtfinalni obračun odigrali v sredo, ko se bodo pomerili s Kanadčani. Foto: FIBA

Četrtfinalni obračuni pa se bodo začeli danes z dvobojem med Srbijo in Litvo, ki sta prikazali odlične igre. Litovci so razorožili celo Američane, vendar se zavedajo, da se lahko vse skupaj konča danes proti neugodni Srbiji, pri kateri manjka kar nekaj zvezdnikov, vključno s prvim Nikolo Jokićem.

Drugi par torkovega dne bosta ekipi Italije in ZDA. Ameriška reprezentanca bo po presenetljivem porazu proti Litvi pod drobnogledom. Proti našim zahodnim sosedom lahko pričakujemo povsem drugačen pristop.

V sredo, ko bodo na delu slovenski košarkarji, bomo spremljali še en evropski obračun med Nemčijo in Latvijo, ta kljub odsotnosti Kristapsa Porzingisa kaže odlične predstave.