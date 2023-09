Srbija "razbila" Litvo in vrgla rokavico Sloveniji ter Kanadi!

Na svetovnem prvenstvu v košarki je znan prvi polfinalist. To je Srbija, ki je na krilih Bogdana Bogdanovića in Filipa Petruševa nadigrala Litvo. Ob 14.40 se bosta pomerili izbrani vrsti Italije in ZDA. Slovenski košarkarji bodo na delu v sredo, ko se bodo ob 14.30 pomerili s Kanado. Zmagovalec tega obračuna se bo v polfinalu nameril na Srbe!

SP v košarki 2023, četrtfinale

V igri za medalje ostaja le še sedem ekip, od tega dve ameriški (ZDA in Kanada) in pet evropskih reprezentanc (Slovenija, Italija Latvija, Nemčija in Srbija).

Četrtfinalni obračuni so se začeli z dvobojem med Srbijo in Litvo, ki sta v zadnjih tednih v Aziji prikazali odlične igre. Litovci so razorožili celo Američane, nato pa naleteli na previsok zid. Srbija, čeprav na tekmovanju nastopa brez najboljšega igralca Nikole Jokića, je bila prepričljivo boljša in zmagala s 87:68.

Navijači Srbije so v Manili v torek prišli na svoj račun. Foto: Reuters

Če je po prvi četrtini še bolje kazalo Litvi, ki je vodila s 25:24, pa so Srbi nato na krilih izjemno natančnega Bogdana Bogdanovića še do konca prvega polčasa ušli na dvomestno prednost. V drugem polčasu so srbski košarkarji le še višali prednost, Litva, ki na tem prvenstvu tudi pogreša najboljšega igralca (Domantas Sabonis), je bila nemočna, zaostajala že krepko nad 20 točkami, na koncu pa je bilo +19 (87:68). V srbski zasedbi sta v napadu blestela Bogdanović (21 točk - met iz igre 9/13) in Filip Petrušev (17), ki je zadel vse tri mete za tri točke, pri poražencih, ki so v drugi četrtini dosegli zgolj 13 točk, pa je največ točk dosegel Tadas Sedekerskis (14).

Drugi par torkovega dne sestavljata ekipi Italije in ZDA. Ameriška reprezentanca bo po presenetljivem porazu proti Litvi pod drobnogledom. Proti našim zahodnim sosedom lahko pričakujemo povsem drugačen pristop. Dvoboj se bo začel ob 14.40.

Naša izbrana vrsta se je po uvodnem bivanju na japonskem otoku Okinava preselila na Filipine, kjer bodo v Manili izločilni boji.

Izbranci Aleksandra Sekulića se bodo v sredo ob 14.30 pomerili proti Kanadi, ki ima v svojih vrstah odlične posameznike iz lige NBA, a so Brazilci pokazali, kako se jih lahko spravi na kolena. Slovenija je morala v dozdajšnjem poteku prvenstva priznati premoč prav tako le eni reprezentanci. Povsem za konec drugega dela je bila močnejša Nemčija, za sredin obračun pa v našem taboru poudarjajo, da bomo spet videli pravi obraz naših košarkarjev.

Slovenski košarkarji bodo četrtfinalni obračun odigrali v sredo, ko se bodo pomerili s Kanadčani. Foto: FIBA

V sredo, ko bodo na delu slovenski košarkarji, bomo spremljali še en evropski obračun med Nemčijo in Latvijo, ta kljub odsotnosti Kristapsa Porzingisa kaže odlične predstave.