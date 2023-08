Slovenci v Tokiu na zadnjem testu

Dvoboj v Tokiu bo sedma pripravljalna tekma slovenske reprezentance. Izbrana vrsta je v mesecu dni dolgih pripravah ugnala Kitajsko in Črno goro ter bila poražena proti Španiji, Združenim državam Amerike in dvakrat proti Grčiji.

Gostitelji Japonci bodo tako kot Slovenci igrali na otoku Okinawa. Le da v skupini z Nemčijo, Finsko in Avstralijo. Tudi sami se v teh dneh pospešeno pripravljajo na začetek prvenstva, na katerem pa ne bodo mogli računati na svojega glavnega zvezdnika Ruija Hačimuro, ki želi odmor med klubsko sezono izkoristiti za pripravo na svoje naslednje poglavje v NBA karieri. V zadnjih dneh so Japonci že odigrali dve pripravljalni tekmi. Ugnali so Angolo ter bili poraženi proti Franciji. Slovenska in japonska reprezentanca sta doslej odigrali dve medsebojni tekmi. Obe je dobila Slovenija. Na pripravljalni tekmi leta 2004 je bilo v Slovenskih Konjicah 84:68, pred dvema letoma na olimpijskih igrah pa 116:81.

Mike Tobey bo pomemben člen izbrane vrste na SP. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zelo koristno je, da smo na Japonsko pripotovali deset dni pred prvo tekmo na prvenstvu. Nekaj fantov še ima manjše težave s prilagajanjem na časovno razliko, a mislim, da smo že ujeli pravi delovni ritem. Izjemno veseli smo, da smo znova v Tokiu, na katerega nas vežejo res lepi spomini. Dobro treniramo in pred nami je še zadnji test pred tekmovalnim začetkom. Na tekmi proti Japonski imamo še zadnjo možnost, da odpravimo napake, ki se pojavljajo v naši igri. V dvoboj moramo vstopiti maksimalno zbrano in zbranost zadržati čim večji del dvoboja ter se tako približati ritmu, ki ga bomo morali držati na prvenstvu," je pred srečanjem dejal Mike Tobey.

Slovenci se bodo na svetovnem prvenstvu kot nosilci skupine F na japonskem otoku Okinawa v soboto, 26. avgusta, pomerili z Venezuelo, v ponedeljek, 28. avgusta, z Gruzijo ter za konec uvodnega skupinskega dela v sredo, 30. avgusta, še z Zelenortskimi otoki. Vse tekme slovenske reprezentance se bodo začele ob 20.30 po lokalnem oziroma ob 13.30 po slovenskem času.

