Podaljšek in tekma kariere Brooksa za prvi bron Kanade

Dogaja se sklepni del svetovnega prvenstva v košarki. V velikem finalu ob 14.40 v Manili igrata evropski reprezentanci Srbije in Nemčije. Pred tem je v tekmi za bron Kanada s 127:118 premagala ZDA in osvojila prvo kolajno na svetovnih prvenstvih. Vodila je večji del tekme, a so Američani v zadnji sekundi izsili podaljšek. Slovenija je v soboto po zmagi nad Italijo osvojila sedmo mesto.

SP v košarki 2023, finale in tekma za tretje mesto

Nemci igrajo za prvo zlato. Foto: Reuters

Srbija bo kot samostojna država igrala drugi finale na svetovnih prvenstvih po letih 2014, v katerem je visoko izgubila proti ZDA. Štiri leta pred tem je izgubila dvoboj za tretje mesto proti Litvi.

Nemci v velikem finalu svetovnega prvenstva še niso bili, a imajo bron iz leta 2002. Bo pa to peti evropskih finale od leta 1950. Zmagovalec bo peta evropska država z naslovom svetovnega prvaka po SFR Jugoslaviji (3), Zvezni republiki Jugoslaviji (Srbija in Črna gora - 2), Sovjetski zvezi (3) in Španiji (2).

Kanadčani v prvi četrtini povedli za 11

Shai Gilgeous-Alexander Foto: Reuters Kanada je skušala priti do svoje prve kolajne na svetovnih prvenstvih in prve zmage proti ZDA na prvenstvih - nazadnje sta se ekipi pomerili davnega 1986. ZDA so imele pred to tekmo štiri bronaste kolajne, pohvalijo pa se lahko s petimi zlatimi in tremi srebrnimi. Tekma ni imela toliko tekmovalnega naboja, kot če bi bil to veliki finale. Nekaj bolj motivirano so se je lotili Kanadčani in že v peti minuti povedli za osem točk (16:8). V prvi četrtini brez prave obrambe so vodili tudi že za 11. Končala se je s 34:25. Trije Kanadčani so imeli že po osem točk (RJ Barrett, Dillon Brooks in Luguentz Dort).

Američani so drugo četrtino odprli z delnim izidom 12:0 in tekma je postala bolj napeta. Že ob polčasu so bili štirje košarkarji dvomestni. Izstopal je Brooks, ki je dal že 21 točk (iz igre je metal sedem od devet), a Kanada je na glavni odmor odšla samo z minimalno prednostjo 58:56. Kanadčani so zadeli devet trojk in 18 poizkusov.

Foto: Reuters Po šesti trojki (šesti met) Brooksa je Kanada v tretji minuti drugega polčasa spet prišla do lepše prednosti sedmih točk (65:58). Do te tekme je Brooks izza črte metal 30-odstotno. Pred zadnjo četrtino so imeli Kanadčani devet točk naskoka (91:82). V dresu ZDA je bil Anthony Edwards pri 19 točkah, v kanadskem pa je ob Brooks (26) vse bolj izstopal še Shai Gilgeous-Alexander (22).

Bridges s štirimi točkami v zadnjih sekundah izsilil podaljšek

Mikal Bridges Foto: FIBA Američani so v zadnji četrtini zaigrali resneje. In pet minut do konca prišli do vodstva (98:96). Zadnje minute so bile vse bolj napete, stvari sta v svoje roke vzela prva zvezdnika. Gilgeous-Alexander je 40 sekund do konca zadel za vodstvo Kanade 109:107, Anthony Edwards pa na drugi strani zapravil napad ZDA. Po hitri osebni napaki Američanov je Brooks uspešno zadel oba prosta meta (111:97). A ni bilo še konec! Mikal Bridges je imel štiri sekunde pred koncem dva prosta meta. Prvega je zadel, drugega namerno zgrešil. In prav on prišel do odbite žoge in sekundo do konca zadel za podaljšek (111:111). Na semaforju je ostalo še 0,6 sekunde, a Kelly Olynyk trojke ni zadel.

Je pa prav Bridges z dvema zaporednima izgubljenima žogama v podaljšku zapravil možnosti Amerike za kolajno. Ko je 43 sekund do konca za tri točke zadel Barrett, je bila tekma za tretje mesto vendarle odločena (124:115). Kanadčani so petminutni podaljšek dobili s 16:7 in svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih osvojili s končnim izidom 127:118. Brooks je odigral tekmo kariere, saj je dal kar 39 točk. Gilgeous Alexander jih je dosegel 31, Barrett 23. Za ZDA so bili najbolj učinkoviti Edwards s 24 točkami, Austin Reaves s 23 in Bridges z 19.