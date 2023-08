V živo: Slovenci čakajo na nasprotnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarji, ki so v ponedeljek ugnali Gruzijo, imajo na svetovnem prvenstvu danes znova prost dan. Izbranci Aleksandra Sekulića, ki so si z dvema zmagama že priborili nastop v drugem delu tekmovanja, bodo danes vneto pogledovali proti skupini E, s katero se bo v nadaljevanju prvenstva križala slovenska skupina F. Pravkar se merita Finska in Nemčija.