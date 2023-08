Slovenci pred najtežjo oviro

Slovenske košarkarje danes čaka druga tekma na svetovnem prvenstvu na Japonskem. V dvorani Okinava se bodo ob 13.30 pomerili z Gruzijo, zmaga pa je praktično predpogoj na poti do četrtfinala v Manili. Že ob 10. uri se bosta na drugi tekmi v skupini F pomerili reprezentanci Venezuele in Zelenortskih otokov. V ospredju pa bo danes tudi obračun med Američani in Grki.

SP v košarki 2023, 4. dan

Glede na to, da je bila Slovenija v uvodnem krogu boljša od Venezuele (100:85), Gruzija pa je prepričljivo premagala Zelenortske otoke (85:60), bo tekma skoraj zagotovo odločala o prvem mestu v skupini F in verjetno stoodstotnem izkupičku po prvem delu. Slovenija in Gruzija sta odigrali štiri medsebojne tekme. Vse so pripadle slovenski izbrani vrsti. Nazadnje sta se reprezentanci pomerili pred osmimi leti. V skupinskem delu evropskega prvenstva v Zagrebu je bilo 79:68.

Na tekmi z Venezuelo so Slovenci upravičili vlogo favorita. Z razigranim napadom so varovanci selektorja Aleksandra Sekulića dosegli sto točk, a po tekmi drug za drugim samokritično izpostavljali napake, ki so se jim pripetile v dvoboju. Še posebej v obrambnih nalogah v prvem polčasu.

V sredo prav tako ob 13.30 Slovenijo čakajo še Zelenortski otoki.

Američani se bodo pomerili z Grčijo. Foto: FIBA

V ospredju bo danes tudi derbi skupine C med Grčijo in reprezentanco ZDA. Čeprav je grška zasedba na letošnjem SP zaradi poškodb in odpovedi pošteno okleščena, pa v grškem taboru verjamejo, da se lahko kosajo s favoriziranimi Američani. Obe reprezentanci sta v prvem krogu zabeležili zanesljivi zmagi, ZDA so z 99:72 premagale Novo Zelandijo, Grčija pa z 92:71 Jordanijo.

Ekipi sta se pomerili tudi na pripravljalni tekmi tik pred začetkom prvenstva, zanesljive zmage s 108:86 pa so se takrat veselili Američani. "Pričakujemo boljšo Grčijo, kot je bila pred začetkom prvenstva. Po slabi prvi četrtini so proti nam igrali zelo dobro in verjamem, da bodo v tekmo vstopili z veliko več samozavesti kot takrat. V drugem polčasu so nam povzročili kar nekaj težav. Igrajo zelo agresivno, fizično in so odlično vodeni, a smo pripravljeni na težko tekmo," je pred srečanjem dejal selektor ZDA Steve Kerr.

Lestvice:

Preberite še: