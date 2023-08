Drama na derbiju, ki močno zanima Slovence, pripadla Nemcem

Slovenska košarkarska reprezentanca ima danes na svetovnem prvenstvu po sobotni zmagi nad Venezuelo prost dan, je pa kljub temu z zanimanjem pogledovala proti obračunu skupine E med favoriziranima Avstralijo in Nemčijo, s katero se v drugem delu križa slovenska skupina. Po pravi drami so s 85:82 zmagali Nemci in vknjižili drugo zmago. Italijani so presenetljivo izgubili z Dominikansko republiko, Kanadčani so za novo visoko zmago za 55 točk premagali Libanon. Za konec dneva se bodo ranjeni Francozi pomerili z neugodno Latvijo. .

SP v košarki 2023, 3. dan:

Dirk Nowitzki je ob igrišču pospremil pomembno zmago Nemcev. Foto: FIBA Že dopoldan po srednjeevropskem času sta na igrišče stopili reprezentanci Avstralije in Nemčije. Obe ekipi sta glavni favoritki skupine E, hkrati pa jih strokovnjaki uvrščajo tudi v ožji krog favoritov za končni uspeh.

V derbiju za prvo mesto skupine so gledalci spremljali izenačeno predstavo, ob polčasu so za pet vodili Nemci, a so jih Avstralci v tretji četrtini hitro ujeli in pred zadnjim delom vodili za štiri. Nemci so z delnim izidom 10:0 ušli na šest točk prednosti, a so tekmeci hitro prišli do izenačenja. Dramatičen zaključek je na koncu pripadel Nemcem. Njihovo zmago s 85:82 je ob igrišču pospremil nekdanji nemški košarkarski as Dirk Nowitzki. Prvo ime ob pomembni zmagi je bil s 30 točkami in osmimi asistencami Dennis Schroder, Maodo Lo je dodal 20 točk. Pri poražencih se je Patty Mills ustavil pri 21 točkah, Josh Giddey pa pri 17.

Spodrsljaj Italijanov, nova visoka zmaga Kanade

Italijani so po zmagi nad Angolo drugo zmago iskali proti Dominikanski republiki, a so se opekli in, po slabi tretji četrtini, izgubili z Dominikansko republiko (82:87). Kanadčani so po zmagi s 30 točkami nad Francijo tokrat za 55 točk premagali Libanon.

Francozi nad Latvijce

V pozornosti bo tudi zadnji obračun dneva med Francijo in Latvijo. Francozi so v petek nepričakovano visoko s 65:96 klonili proti Kanadi, ki je bila vsaj razred boljši tekmec, Latvijci, ki so pred prvenstvom ostali brez prvega zvezdnika Kristapsa Porzingisa, pa so s pol moči s 109:70 nadigrali Libanon. "Po tem porazu bomo na vsaki tekmi čutili pritisk, ker bomo ekipa, ki si jo želi premagati vsakdo. Po tem obračunu zagotovo vsi mislijo, da imajo priložnost, da nas premagajo. Pogledali smo si stvari, ki smo jih počeli narobe in se pogovorili, kako biti boljši. Seveda je grozno izgubiti na tak način, a ni konec sveta. Še se lahko poberemo," je pred tekmo z Latvijci dejal Guerschon Yabusele. Francozi bi si v primeru drugega poraza močno priprli vrata napredovanja v drugi krog, kar bi bilo zelo veliko presenečenje.

Slovenske košarkarje naslednja tekma čaka v ponedeljek ob 13.30, ko se bodo na Okinavi pomerili z Gruzijo, v sredo ob isti uri pa še z Zelenortskimi otoki.

Lestvice:

