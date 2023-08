Veliki derbi, ki zanima tudi Slovence

SP v košarki 2023, 3. dan:

Že ob 10.30 bosta na igrišče stopili reprezentanci Avstralije in Nemčije. Obe ekipi sta glavni favoritki skupine E, hkrati pa jih strokovnjaki uvrščajo tudi v ožji krog favoritov za končni uspeh. Avstralci so v prvem krogu z 98:72 ugnali Fince, Nemci pa z 81:63 Japonce. Ta obračun bo skoraj zagotovo odločil zmagovalca skupine E.

V pozornosti bo tudi zadnji obračun dneva med Francijo in Latvijo. Francozi so v petek nepričakovano visoko s 65:96 klonili proti Kanadi, ki je bila vsaj razred boljši tekmeci, Latvijci, ki so pred prvenstvom ostali brez prvega zvezdnika Kristapsa Porzingisa, pa so s pol moči s 109:70 nadigrali Libanon. "Po tem porazu bomo na vsaki tekmi čutili pritisk, ker bomo ekipa, ki so jo želi premagati vsakdo. Po tem obračunu zagotovo vsi mislijo, da imajo priložnost, da nas premagajo. Pogledali smo si stvari, ki smo jih počeli narobe in se pogovorili, kako biti boljši. Seveda je grozno izgubiti na tak način, a ni konec sveta. Še se lahko poberemo," je pred tekmo z Latvijci dejal Guerschon Yabusele. Francozi bi si v primeru drugega poraza močno priprli vrata napredovanja v drugi krog, kar bi bilo zelo veliko presenečenje.

Slovenske košarkarje naslednja tekma čaka v ponedeljek ob 13.30, ko se bodo na Okinavi pomerili z Gruzijo, v sredo ob isti uri pa še z Zelenortskimi otoki.

Lestvice:

Preberite še: