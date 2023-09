V živo: Nemci so se po preobratu znesli nad Slovenci. S kom v sredo?

Slovenska košarkarska reprezentanca je v zadnji tekmi drugega dela svetovnega prvenstva visoko izgubila proti Nemčiji (100:71). Po prvem porazu na tem tekmovanju je v skupini K osvojila drugo mesto. V četrtfinalu se bo tako namerila na najboljšo ekipo iz skupine L, kjer si je napredovanje po zmagi nad Brazilijo že zagotovila Latvija. Pravkar poteka poslastica med Španijo in Kanado. Če bodo zmagali Španci, se bo Slovenija za polfinale udarila z Latvijo, če pa bo boljša Kanada, čaka Slovenijo v četrtfinalu srečanje s predstavnikom Severne Amerike. Med najboljših osem sta se prebili še Italija in Srbija, a še ne vesta, s kom se bosta pomerila v sredo.

SP v košarki 2023, 10. dan

Slovenija je dvoboj z Nemčijo začela s peterko Dončić, Nikolić, Dragić, B. Prepelič in Tobey. Luka Dončić, najboljši strelec letošnjega svetovnega prvenstva, je začel hitro polniti mrežico Nemcev. Z njim je imel največ težav v obrambi košarkar Bayerna Isaac Bonga, zvezdnik Dallasa pa je do prve minute odmora, Slovenija je šest minut pred koncem uvodne četrtine na prvi počitek na srečanju odšla s prednostjo +5 (16:11), dosegel že devet točk.

Nemci so bili v prvi četrtini razglašeni v napadu, slovenska obramba jim je povzročala veliko težav, za nameček pa sta se sporekla še prvi nemški as Dennis Schröder in selektor Gordie Herbert. Sekulićeva četa je v uvodni četrtini prejela le 11 točk, po trojki Klemna Prepeliča pa si zagotovila lepo prednost +14 (25:11).

Luka Dončić je na srečanju proti Nemčiji odigral 30 minut. Prispeval je 23 točk, 6 skokov in 6 asistenc. Foto: Reuters

Če je prva četrtina slovenske navijače spravila v dobro voljo, pa je bilo v nadaljevanju drugače. Nemci so izboljšali igro v napadu, stekel jim je tudi met z razdalje. Prednost Slovenije se je topila, Dončiću pa se je ustavilo v napadu. Nenatančen je bil tako pri metih za tri točke kot tudi s črte prostih metov. Nemci so se po trojkah Bonge in Obsta približali na -1 (31:32).

Slovenija je nadaljevala v podobnem ritmu, nizala zgrešene mete, Nemcem pa je uspel dokončen preobrat. V drugi četrtini so dvignili raven obrambe in Sloveniji dovolili le devet točk. Četrtino so dobili kar s 27:9, na počitek med polčasoma po odšli s +4 (38:34). Dončić je bil s 14 točkami najboljši strelec uvodnega polčasa, dodal je 3 skoke in 2 asistenci, iz igre pa zadel 6 od 14 metov (trojke 1/7).

V drugi četrtini je prišlo tudi do vroče krvi po prekršku v napadu Moritza Wagnerja nad Luko Dončićem. Foto: Reuters

Če je prvi polčas ponudil dve povsem različni četrtini, pa je nadaljevanje ponudilo drugačno, bolj enovito sliko, v kateri so prevladovali Nemci. Kriznega obdobja Slovenije še dolgo ni bilo konec. Nemci so marljivo višali prednost, ki je štiri minute pred koncem tretje četrtine narasla že na +17 (59:42). Sekulićeva četa je močno popustila. Nemci so nekaj minut pred koncem tretje četrtine vodili že za 21 točk, a so slovenski košarkarji do konca nekoliko omilili zaostanek in se približali na -16 (52:68).

Slovenija : Nemčija 71:100 (25:11, 34:38, 52:68) Dvorana Okinava Arena, gledalcev 6600, sodniki: Zurapović (BiH), Vazquez (Portoriko), Bermudez (Mehika). Slovenija: Nikolić 7 (2:2), K. Prepelič 12 (4:5), Tobey 4, Hrovat 4 (2:3), Dimec 9 (3:4), Dragić 5 (0:2), B. Prepelič 4, Čebašek 3, Dončić 23 (3:5).

Nemčija: Bonga 12 (1:1), Lo 6, Giffey 10, Voigtmann 4, Theis 14, M. Wagner 10 (4:5), Schröder 24 (4:5), Hollatz 3, Thiemann 7 (2:2), Obst 8 (2:2), Kramer 2 (2:2). Prosti meti: Slovenija 14:21, Nemčija 15:17.

Met za dve točki: Slovenija 18:29, Nemčija 20:32.

Met za tri točke: Slovenija 7:32 (K. Prepelič 2, Dončić 2, Čebašek, Dragić, Nikolić), Nemčija 15:31 (Schröder 4, Lo 2, Giffey 2, M. Wagner 2, Obst 2, Thiemann, Hollatz, Bonga).

Skoki: Slovenija 28 (20 + 8), Nemčija 38 (30 + 8).

Osebne napake: Slovenija 20, Nemčija 20.

Pet osebnih: /.

V zadnji četrtini ji je dokončno zmanjkalo moči. Nemci so na krilih razigranega Dennisa Schröderja (dvojni dvojček - 24 točk in 10 asistenc), najboljšega strelca tekme, višali prednost in na koncu odpravili evropske prvake iz leta 2017 kar s 100:71!

Dennis Schröder je bil prvi strelec dvoboja. Foto: Reuters

Slovenijo v sredo na Filipinih čaka četrtfinalna tekma. Če bo Kanada premagala Španijo, se bo Sekulićeva četa pomerila v boju za polfinale z njo, če pa bo danes boljša Španija, čaka Slovenijo četrtfinalni spopad z Latvijo, eno najbolj prijetnih presenečenj tega prvenstva.

Četrtfinalni pari SP: Italija - poraženec ZDA/Litva

Zmagovalec ZDA/Litva - Srbija

Nemčija - 2L

1L - Slovenija

Kdo še do četrtfinala?

V skupini I sta se napredovanja razveselili predstavnici Evrope. Najprej so Italijani v neposrednem obračunu za napredovanje ugnali Portoriko s 73:57. Ko so nato Srbi v drugem srečanju "odpihnili" tekmece iz Dominikanske republike (112:79), je postalo jasno, da so zmagovalci skupine I Italijani.

Znana sta tudi potnika v četrtfinale iz skupine J, kjer sta še brez poraza Litva in ZDA. Ravno ti dve reprezentanci v zadnjem krogu igrata za prvo mesto in najboljše izhodišče za četrtfinale. Litovci so dobili prvo četrtino kar za 19 točk, a so Američani pozneje znižali zostanek. Črnogorci so v spopadu za tretje mesto v skupini premagali Grčijo.

Slovenska izbrana vrsta bo v ponedeljek dopoldne odpotovala v Manilo, kjer se bodo odvili izločilni boji prvenstva. Slovenci bodo tekmo četrtfinala zagotovo igrali v sredo, točen termin pa bo znan po vseh današnjih tekmah.

V skupini K, kjer je nastopila tudi slovenska reprezentanca, sta tekmo za tretje mesto odigrali reprezentanci Avstralije in Gruzije. S 100:84 so bili boljši Avstralci. Foto: Guliverimage

Lestvice:

