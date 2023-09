Slovenci pred novim izjemno zahtevnim izzivom

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes odigrala zadnjo tekmo drugega dela svetovnega prvenstva. Stoodstotni Slovenci se bodo za prvo mesto v skupini K in za najboljše izhodišče pred četrtfinalom ob 13.10 pomerili še z Nemčijo, ki je prav tako kot Slovenija še brez poraza. Zelo zanimivo bo tudi v drugih skupinah, Slovenci bodo pozorno spremljali predvsem dogajanje v skupini L, kjer so v borbi za napredovanje še vse štiri reprezentance.

SP v košarki 2023, 10. dan

Čeprav si je Slovenija nekoliko nepričakovano hitro, predvsem pa nadvse suvereno proti Avstraliji, in to brez kapetana Luke Dončića, v glavni vlogi zagotovila mesto med osmimi najboljšimi reprezentancami na svetu, pa je cilj tudi pred zadnjo tekmo drugega dela z Nemčijo jasen. Slovenci si želijo v četrtfinale vstopiti še s peto zmago na tem prvenstvu, ki bi jim v boju za polfinale zatem namenila drugo najboljšo reprezentanco v skupini L, v kateri imajo pred zadnjim krogom vse štiri ekipe tri zmage in poraz. Para sta Kanada - Španija in Brazilija - Latvija, napredovanja pa se bosta veselili zmagovalki teh dveh parov.

Nemčija je proti Sloveniji dobila zgolj eno od štirih tekem. V četrtfinalu OI je Nemčija zaostala 24 točk, na EP v Kölnu za osem, v kvalifikacijah za to SP pa sta si ekipi razdelili izkupiček. Dončić ji je v Tokiu nasul 20 točk, sredi Nemčije lani na EP pa 36.

Kdo še do četrtfinala?

Vroče bo tudi v skupini I, kjer se bodo Italijani za napredovanje pomerili proti Portoriku, Srbi pa proti Dominikanski republiki. Poleg Slovenije in Nemčije pa sta znana tudi potnika v četrtfinale iz skupine J, kjer sta še brez poraza Litva in ZDA. Ravno ti dve reprezentanci bosta v zadnjem krogu igrali za prvo mesto in najboljše izhodišče za četrtfinale.

Slovenska izbrana vrsta bo po tekmi z Nemčijo v ponedeljek dopoldne odpotovala v Manilo, kjer se bodo odvili izločilni boji prvenstva. Slovenci bodo tekmo četrtfinala zagotovo igrali v sredo, točen termin pa bo znan po vseh današnjih tekmah.

Lestvice:

