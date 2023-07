Slovenci po pravi drami uspešno prestali prvi test, Sekulić prečrtal tri imena

Slovenska košarkarska reprezentanca je v Celju dobila svojo prvo pripravljalno tekmo na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra na Japonskem, v Indoneziji in na Filipinih. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so v dvorani Zlatorog pred glasnimi navijači po pravi drami s 75:73 premagali Kitajsko. Naslednja v nizu sedmih pripravljalnih tekem Slovenijo čaka že v sredo, ko se bo v razprodanih Stožicah pomerila z Grčijo. Kot je po tekmi povedal selektor Sekulić bo reprezentanca priprave nadaljevala brez Urbana Klavžarja, Mihe Lapornika in Blaža Mahkovica.

Pripravljalna tekma na SP 2023: Torek, 25. julij, Celje, dvorana Zlatorog: Slovenija : Kitajska 75:73 (47:54, 31:36, 17:17)

Strelci za Slovenijo: Klavžar 5, Samar 12, K. Prepelič 20 (8:10), Blažič 7 (2:5), Kunc 3, Lapornik 6, Morgan 8, Mahkovic, Ciani, Dimec 4 (4:6), B. Prepelič, Glas 10.

Selektor Aleksander Sekulić na začetku priprav računa na šestnajst košarkarjev, izven dvanajsterice pa so na prvi tekmi ostali Zoran Dragić, Gašper Hrovat, Jakob Čebašek in Aleksej Nikolić. Slovenija je prvi test na veliko tekmovanje začela v postavi Žiga Samar, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Jaka Blažič in Jordan Morgan. Vsi razen Blažiča so bili v zadnjih ciklih kvalifikacij za svetovno prvenstvo med glavnimi nosilci slovenske izbrane vrste, ki si je priborila svoj četrti nastop na mundialu.

Uvodne minute v Celju so minile v precej izenačeni predstavi z obeh strani, v rahlem vodstvu so bili večino časa Kitajci, prvič pa je približno dva tisoč navijačev v dvorani Zlatorog po slabih treh minutah igre na noge spravil Morgan, ki je z atraktivnim zabijanjem znižal zaostanek Slovenije na 4:6. Tudi zatem so bili ves čas v prednosti Kitajci, dobre štiri minute pred koncem prvega dela pa je s prvo zadeto trojko na tekmi in s tem tudi prvo vodstvo Slovenije poskrbel Klemen Prepelič (11:9), ki je bil v prvih desetih minutah s šestimi točkami tudi prvi strelec Slovenije. Izenačena prva četrtina se je končala z izidom 17:17. Selektor Sekulić je že v prvih desetih minutah ogromno menjal, priložnost je dobilo kar deset košarkarjev, na klopi sta ostala le Aljaž Kunc in Saša Ciani.

Klemen Prepelič je bil najbolj razpoložen slovenski košarkar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kitajci močno prevladovali v skoku

Za razliko od prve četrtine pa so v drugi večino časa prevladovali varovanci Aleksandra Đorđevića, ki so kaznovali slovensko neučinkovitost, slabe tri minute in pol pred koncem prvega polčasa pa so prvič na obračunu povedli z desetimi točkami naskoka (33:23). Slovenski voz sta nato znova povlekla daleč najbolj razpoložena slovenska košarkarja v prvem polčasu Klemen Prepelič in Morgan, trojko za priključek (31:33) pa je dobro minuto pred koncem druge četrtine zadel še Urban Klavžar. Tik pred koncem prvega polčasa pa je trojko za vodstvo Kitajske s 36:31 zadel Zhou Peng.

Za Slovenijo v prvem polčasu na parket ni stopil le Ciani, z devetimi točkami je bil najbolj učinkovit Klemen Prepelič, Morgan jih je dodal osem, Klavžar pa pet. Kitajci so v prvem polčasu močno prevladovali pod obema obročema, o čemer priča tudi podatek, da so zbrali kar 24 skokov, Slovenci na drugi strani pa le enajst.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Šov Prepeliča za nov priključek, selektorjema zavrelo

Tudi na uvodu v tretjo četrtino slovenski selektor nikakor ni našel razpoložene peterke, prednost Kitajcev pa je hitro znova narasla in po dobrih štirih minutah igre znova skočila na dvomestno (44:34). Tudi tokrat je tako kot ob koncu prvega polčasa takoj s trojko odgovoril Klemen Prepelič, ki je nato zadel še svojo četrto trojko iz šestih poskusov in Slovenijo približal na 41:44. Ob dokaj izenačenem nadaljevanju je bilo kljub predpostavki, da je šlo za pripravljalno tekmo, v dvorani Zlatorog vse bolj vroče tudi ob parketu. Ob eni izmed sodniških odločitev se je tako močno razburil selektor Kitajske Đorđević, ki je skočil na parket, na drugi strani pa mu je hitro sledil tudi Sekulić, ki ga je slovenski strokovni štab dolgo časa miril. Ob zaključku tretjega dela so nato pobudo znova prevzeli Kitajci, ki so se na v zadnjo četrtino podali s prednostjo 54:47.

Slovenci so na uvodu v zadnjo četrtino le strnili svoje vrste in na krilih dobro razpoloženih in glasnih navijačev v dvorani Zlatorog zadnjih deset hitro ujeli tekmece. Po slabih treh minutah igre v zadnjem delu je za navdušenje in izenačenje z zabijanjem poskrbel Glas, slovenski niz za 10:0 pa je nato s trojko sklenil Samar (57:54). Dobrih pet minut pred koncem je svoje prve točke v dresu Slovenije dosegel tudi Kunc, ki je zadel trojko za vodstvo Slovenije s 60:58. V zelo izenačenem zaključku je dobro minuto in pol pred koncem trojko za novo vodstvo Slovenije (68:67) dosegel Lapornik, nato pa je bil po košu Kitajske dobrih 56 sekund pred koncem iz črte za tri uspešen še Blažič (71:69).

Po minuti odmora so nato Kitajci izkoristili dva prosta meta, Slovenijo pa je v vodstvo s +3 nato z novo trojko 26 sekund pred koncem popeljal Lapornik (74:71), Slovenci pa so nato tekmo z izvajanjem prostih metov pripeljali v svojo korist (75:73).

V kadru Slovenije za prvo pripravljalno tekmo proti Kitajski so bili Jaka Blažič, Saša Ciani, Žiga Dimec, Gregor Glas, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Bine Prepelič, Klemen Prepelič in Žiga Samar.



Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey se bodo reprezentanci pridružili v Ljubljani.

Slovenija : Kitajska, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Od sedmih prijateljskih tekem bodo Slovenci tri igrali doma. Po današnji celjski bosta še dva dvoboja v Stožicah, 2. avgusta proti Grčiji in 8. avgusta proti Hrvaški. Slovenci pa bodo nato gostovali še v Grčiji 4. avgusta ter nastopili na turnirju v Malagi v okviru praznovanja stote obletnice delovanja španske košarkarske zveze in 11. ter 12. avgusta igrali proti Španiji in ZDA. Zadnji del priprav bo Slovenija opravila v Tokiu, kjer se bo 19. avgusta pomerila z Japonsko.

Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Filipini, Japonska in Indonezija. Slovenija bo v predtekmovanju igrala v skupini F, prva tekma jo 26. avgusta čaka proti Venezueli, 28. avgusta bo igrala proti Gruziji in 30. avgusta še proti Zelenortskim otokom.

