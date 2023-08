Že prvi dan bo zelo vroče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo v Aziji začelo 19. svetovno prvenstvo za košarkarje. Že za uvod bo zelo pestro, saj si bosta v skupini E ob 10. uri nasproti stali reprezentanci Finske in Avstralije. Ta skupina se bo v nadaljevanju prvenstva križala s skupino F, v kateri bodo v prvem delu nastopali Slovenci. Ti bodo sicer svojo prvo tekmo prvenstva odigrali v soboto ob 13.30 proti Venezueli.

SP v košarki 2023, 1. dan:

Prvi dan svetovnega prvenstva, na katerem bo nastopilo 32 reprezentanc, bo postregel z osmimi tekmami, ki jih bodo gostile Džakarta, Manila in Okinava.

Veliko pozornosti bo zagotovo požel obračun Finske z NBA zvezdnikom Laurijem Markkanenom, ta je v pretekli sezoni prejel priznanje za NBA-igralca, ki je najbolj napredoval, in enimi izmed favoritov prvenstva, Avstralci, z močno zasedbo. Osem košarkarjev v tokratni ekipi je bilo del reprezentance tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer so Avstralci na tekmi za tretje mesto ugnali Slovenijo. Finci nastopajo na svojem drugem svetovnem prvenstvu, s svojo nepopustljivostjo in dobrim metom z razdalje pa bodo zagotovo trn v peti marsikateremu nasprotniku. Že za uvod jih čaka Avstralija, ki je tretja najboljša reprezentanca sveta na Fibini lestvici.

Francijo prvi dan prvenstva čaka srečanje s Kanado. Foto: Marko Metlaš/Sportida

Na drugi tekmi skupine E se bo Nemčija zatem pomerila z gostiteljico Japonsko. Nastope v tej skupini bo s pozornostjo spremljala tudi slovenska izbrana vrsta, saj se bo skupina E v nadaljevanju prvenstva križala s skupino F. Slovenija bo prvo tekmo odigrala v soboto ob 13.30 proti Venezueli, drugo v ponedeljek proti Gruziji in tretjo v sredo proti Zelenortskim otokom.

Še ena izmed poslastic današnjega dneva pa bo zadnje srečanje med Kanado in Francijo (15.30). Francozi po ocenah Fibe na stavnicah za letošnji SP zasedajo tretje mesto, Kanada, ki bo nastopila brez zvezdnika Denverja Jamala Murrayja, pa peto.

