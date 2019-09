Argentina šokirala visokoleteče Srbe, v polfinale tudi Španija

Na svetovnem košarkarskem prvenstvu na Kitajskem se je s četrtfinalno tekmo med Argentino in Srbijo začel izločilni del. Južnoameričani so zadali zvezdniški zasedbi Aleksandra Đorđevića velik udarec. Z rezultatom 97:87 so si zagotovili nastop v polfinalu. V drugem današnjem četrtfinalnem dvoboju so Španci pričakvano brez težav opravili s Poljaki.

Srbski ljubitelji košarke so šokirani, saj so njihovi ljubljenci v četrtfinalu svetovnega prvenstva izgubili proti Argentini in izpadli iz boja za medalje. Zvezdniška zasedba srbskih orlov, ki jo vodi Aleksander Đorđević, se bo tako v domovino vrnila brez odličja. Čeprav je Srbija napovedovala podvig in skok na svetovni prestol, se ji je drzni načrt zalomil že v četrtfinalu. Argentini, ki je bila boljša z 97:87, je čestitala za napredovanje v polfinale. Gavči se bodo v boju za finale udarili z boljšim iz sredinega dvoboja med ZDA in Francijo, Srbija pa se bo v boju za razvrstitev od 5. do 8. mesta pomerila s poražencem omenjenega srečanja.

Luca Vildoza in najboljši strelec tekme Bogdan Bogdanović v enem izmed dvobojev na četrtfinalnem obračunu. Foto: Reuters

Pri Argentincih so največ točk dosegli Luis Scola (20), Facundo Campazzo (18, dodal je kar 12 asistenc) in Patricio Garino, pri Srbih pa je bil Bogdan Bogdanović z 21 točkami najboljši strelec dvoboja. Nemanja Bjelica je dodal 18 točk (7 skokov), prvi zvezdnik orlov Nikola Jokić pa je prispeval 16 točk, 10 skokov in 5 asistenc, a je bilo to premalo za končni uspeh Srbov, ki so za tri točke metali le 28,6 odsotno. Argentinski ostrostrelci so bili natančnejši (44,4 odstotkov).

Četrtfinalni spored SP na Kitajskem se je nadaljeval z evropskim obračunom med Španijo in Poljsko. Pričakovano so zmagali Španci, ki so ob koncu zmagali z 90:78, potem ko so dobili prav vse štiri četrtine.

Preostali dve četrtfinalni tekmi (ZDA - Francija in Avstralija - Češka) bosta na sporedu v sredo ob 13. oziroma 15. uri po slovenskem času.

SP 2019, četrtfinale