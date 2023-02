So Goranu Dragiću štete ure?

26 zmag in 33 zmag ter 11. mesto v vzhodni konferenci je daleč od rezultatov, ki bi zadovoljili zasedbo Chicago Bulls. Zaradi tega so se v pisarni Bullsov odločili, da okrepijo svojo zasedbo, tako da so se odločili pripeljati Patricka Beverleyja. "Odločal sem se med Golden Statom in Chicagom. Ker si želim zaigrati v končnici, sem izbral Chicago, saj je konkurenca na vzhodu trenutno veliko šibkejša," je svojo odločitev oznanil Beverley, ki naj bi danes tudi uradno postal član Bullsov, s katerimi bo podpisal pogodbo do konca sezone.

Trenutno imajo v Chicagu s 15 igralci povsem popolnjeno zasedbo, kot je poročal K. C. Johnson, pa bodo morali pri Bullsih zato prečrtati enega izmed košarkarjev, kot najbolj logično izbiro pa navajajo Gorana Dragića. "Če Bullsi ne bodo podpisali Russla Westbrooka ali Johna Walla, je bila naslednja logična izbira Patrick Beverley. Zato je pod vprašajem prihodnost Gorana Dragića," je zapisal dobro obveščeni novinar NBC 5 Chicaga. Poleg Dragića se med glavnimi kandidati za slovo od Chicaga omenjata še Tony Bradley in Mark Simonović.

Zmanjšana minutaža

Slovenski košarkar je v tej sezoni zaigral na 51 tekmah, na katerih je v povprečju dosegal 6,4 točke, 1,4 skoka in 2,7 asistence na tekmo, na parketu pa je v povprečju preživel 15,4 minute na tekmo. V povprečju je zadel 42,5 odstotka meta iz igre, za tri pa je metal s 35,2-odstotno natančnostjo. Njegova minutaža se je v zadnjem času močno spustila, v začetku sezone je namreč na parketu v povprečju preživel kar 25,5 minute na srečanje, v zadnjem obdobju pa mu je Billy Donovan namenjal vse manj časa, kar bi lahko bil eden od jasnih znakov, da se Dragiću čas pri Bullsih izteka.

Če se bo to res zgodilo, bo Dragić postal prost igralec in bo imel proste roke pri tem, kje se bo odločil nadaljevati kariero. Kot še poročajo ameriški mediji, naj bi imel 36-letni slovenski košarkar na mizi kar nekaj ponudb, med drugim se omenja tudi možnost, da bi se znova vrnil v vrste Miami Heat, s katerimi je v ligi NBA dosegel največje uspehe.

