Slovenski večer: Dragić proti "novi" Philadelphii, Dončić v Chicagu

V ponedeljek bosta v ligi NBA na delu oba Slovenca. Goran Dragić bo z Miami Heatom gostil Philadelphio, ki so jo v zameno za Jimmyja Butlerja zapustili Jerryd Bayless, Robert Covington in Dario Šarić. Problematični Butler na tej tekmi naj še ne bi nastopil. Luka Dončić bo z Dallasom igral proti Chicagu, ki je po 13 tekmah pri štirih zmagah. Razigrani košarkarji Toronta se bodo pomerili z New Orleansom, aktualni prvaki bodo gostovali pri Los Angeles Clippers.