Slovenski klub se je odrekel mednarodnemu tekmovanju

Košarkarji Kansai Heliosa iz Domžal bodo prihodnji sezoni nastopali zgolj v domačem prvenstvu in ne več v ligi Aba 2. Razlog za takšno odločitev je napovedano zmanjšanje sponzorskih sredstev, so sporočili iz kluba.

Takšen ukrep je sprejel upravni odbor kluba. "Sprejeta odločitev ni bila lahka, bila pa je edina odgovorna. V klubu moramo poslovati izključno v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Pri Heliosu so ob tem izrazili ponos, da so lahko istočasno za ovratnik dihali tudi najboljšim v domačih tekmovanjih in pomagali k potrditvi številnim igralcem in trenerjem.

"S tem ne bomo odnehali tudi v prihodnje. Enako velja za delovanje našega mladinskega pogona in šole košarke, ki ju ohranjamo na visokem nivoju. Tako uprava kluba kot tudi naši pokrovitelji in partnerji bomo še naprej delovali družbeno odgovorno in gradili prihodnost domžalske košarke."

V izjavi za javnost so še sporočili, da je z njimi osem zaporednih sezon na mednarodni jadranski sceni. Kot vrhunec nastopanja v drugem razredu lige Aba, pa so navedli organizacijo zaključnega turnirja omenjenega tekmovanja v sezoni 2022/23. Kansai Helios je v ligi Aba v lanski sezoni izpadel v polfinalu, medtem ko je tekmovanje v državnem prvenstvu končal v četrtfinalu.