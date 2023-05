Slovenska ženska reprezentanca je v četrtek popoldne košarkarske copate in drese za nekaj časa zamenjala za drugačno opravo. Košarkarice so se namreč v središču Ljubljane na modni reviji sprehodile v novih kreacijah podjetja Lisca in navdušile.

"Biti na parketu je veliko lažje, kot se sprehajati po modni brvi. Tega res nismo navajene," je po koncu modne revije v smehu priznala slovenska kapetanka Teja Oblak, ki bo s soigralkami 15. junija odigrala prvo tekmo evropskega prvenstva v Stožicah proti reprezentanci Velike Britanije. Slovenske košarkarice je v središču Ljubljane v poletnih kreacijah Lisce pozdravila navdušena množica, močno in glasno podporo pa si dekleta želijo tudi junija v Stožicah. "Vesele bomo vsake podpore, navijači nam pomenijo ogromno in zagotovo bodo naš šesti igralec na terenu," je še povedala Oblakova.

Modna revija in predstavitev ženske košarkarske reprezentance, foto: Matic Klanšek Velej/Sportida:

Nad posebnim dogodkom so bili navdušeni tudi v vodstvu Košarkarske zveze Slovenije. "Z novim partnerjem smo dobili tudi nekaj, česar v slovenski ženski košarki do zdaj še nismo videli. Večkrat smo slišali očitke, da v Sloveniji premalo naredimo za žensko košarko. Tudi zato smo pripeljali žensko evropsko prvenstvo k nam, hkrati pa smo dobili tudi nekaj, kar moški kolegi verjetno nikoli ne bodo, in to je lastna modna revija," je ob robu dogodka povedal predsednik KZS Matej Erjavec.

"Skoraj eno leto organizacije za pripravo tega dogodka je za nami in res smo veseli, da nas le še malce loči od velikega dogodka, saj je prvenstvo praktično pred vrati. Ženski šport je ponavadi malce zapostavljen in zdaj vsi skupaj dokazujemo, da se spremembe dogajajo tudi na tem področju. Upam, da bomo dekleta v čim večjem številu podprli tudi na evropskem prvenstvu v Stožicah. Dekleta si zaslužijo polne Stožice," pa je dodal direktor prvenstva Emir Haskić.

Predsednik KZS Matej Erjavec in direktor prvenstva Emir Haskić v družbi reprezentantk Eve Rupnik in Tine Jakovina. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvenstvo stare celine bo v Sloveniji in Izraelu, ki bo gostil dve od štirih skupin ter dve tekmi za vstop v četrtfinale, med 15. in 25. junijem. Slovenke bodo v skupini C v prvem delu v Stožicah igrale proti Veliki Britaniji (15. 6.), Nemčiji (16. 6.) in Franciji (18. 6.). Vse tekme se bodo začele ob 18. uri.

