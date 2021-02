Slovenke za potrditev EuroBasketa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je z eno nogo že na evropskem prvenstvu, ki ga bosta gostila Valencia in Strasbourg. Vse dvome bi lahko Nika Barič in soigralke razblinile že danes.

Slovenska ženska reprezentanca je v prvem ciklu kvalifikacij ugnala Grčijo in Bolgarijo, nato pa v novembrskem "mehurčku" v Heraklionu še Islandijo in drugič Grčjo. Tretji zaporedni nastop na evropskem prvenstvu je na dosegu roke. V zadnjem kvalifikacijskem cilku pa Slovenke v ljubljanskih Stožicah čakata Bolgarija in Islandija.

Kvalifikacije za EuroBasket, skupina A

5. krog

Četrtek, 4. februar,

16.15, Slovenija - Bolgarija

19.15, Islandija - Grčija



6. krog

Sobota, 6. februar

17.00, Slovenija Islandija

20.00, Bolgarija - Grčija



Lestvica:

1. Slovenija 4 zmage - 0 porazov

2. Grčija 2-2

3. Bolgarija 2-2

4. Islandija 0-4

Na prvenstvo (17. - 27. 6.), na katero sta že uvrščeni gostiteljici Španija in Francija, se bodo uvrstile zmagovalke devetih kvalifikacijskih skupin, nato pa še pet najbolje drugouvrščenih reprezentanc.