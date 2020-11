Slovenija v kvalifikacijah zaradi pozitivnih testov najbrž brez Baričeve in Jakovine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v drugem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021 najbrž ostala brez Nike Barič in Tine Jakovine, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Obe sta prejeli pozitiven izvid testa na novi koronavirus, ki so ga vse reprezentance v mehurčku na Kreti opravile v torek.