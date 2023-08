Kaj zmore Slovenija brez Čančarja?

Četrta pripravljalna tekma na SP 2023: Torek, 8. avgust, Ljubljana:

18.00 Slovenija - Črna gora

Slovenski košarkarji se pripravljajo na svetovno prvenstvo. Naprej so z oslabljeno zasedbo tesno premagali Kitajsko, nato pa dvakrat izgubili proti Grčiji. Najprej v Ljubljani, nato pa še v Atenah. To je bil črni petek za Slovenijo, saj so po državi besnele poplave, slovenska izbrana vrsta pa je po hudi poškodbi kolena za dalj časa izgubila Vlatka Čančarja.

''V petek nam v Atenah ni bilo lahko. Cel dan smo prek interneta spremljali poročila o poplavah. Glava tako ni bila na pravem mestu, za piko na i pa se je tri minute pred koncem poškodoval še Čančar. Potem smo kar prenehali igrati, da ne bi prišli še do kakšne poškodbe. Upam, da se Vlatko čim prej vrne,'' je Zoran Dragić, ki je v bogati karieri dvakrat podoživljal težave, s katerimi ima po poškodbi kolena (strgane sprednje križne vezi) opravka Čančar, zaželel čim hitrejše okrevanje soigralcu.

Vlatko Čančar je v petek staknil tako hudo poškodbo kolena, da ga čaka daljša rehabilitacija in je izgubljen za letošnje svetovno prvenstvo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Letos imamo resnično smolo s poškodbami, a je do začetka SP še dovolj tekem, da se maksimalno uigramo in preizkusimo druge taktike,'' obljublja navijačem, da se bo boril do konca, hkrati pa je prepričan, da ima Slovenija še vedno na voljo dovolj igralcev, ki bi lahko zaigrali na Čančarjevem položaju. Morda zaigra na ''štirici'' tudi on. Za reprezentanco, ki jo vodi Aleksander Sekulić, je podobno kot kapetan Luka Dončić pripravljen storiti vse, tako da bi bil lahko izpostavljen nekaterim rotacijam.

Verjame, da bo reprezentanca danes pokazala bistveno več energije, kot jo je v Grčiji, svoje bodo dodale tudi polne tribune. Pri Črni gori zelo spoštuje močno centrsko linijo, s katero se Mike Tobey, ki se je reprezentanci pridružil v ponedeljek, še ne bo spopadel. Pri Črnogorcih je izpostavil še organizatorja igre, naturaliziranega Američana Kendricka Perryja, ki je pred leti nosil tudi dres Olimpije.

Zoran Dragić spada med najbolj izkušene slovenske košarkarske reprezentante. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dvoboj se bo začel ob 18. uri, slovenski košarkarji pa se bodo po srečanju preselili na bližnji stadion in stiskali pesti za nogometaše Olimpije, ki jih zvečer čaka nogometna poslastica proti turškemu velikanu Galatasarayu. Konec tedna bodo nastopili na prijateljskem turnirju v Malagi, kjer se bodo pomerili s Španijo in ZDA.