Si bo Miami priigral še tretjo zaporedno zmago?

Miami Heat je proti Atlanta Hawks dobil uvodni dve tekmi in povedel z 2:0. Vročica je zadnjo tekmo dobila z izidom 115:105. Na tej tekmi je Jimmy Butler dosegel kar 45 točk in bil tako najbolj zaslužen za drugo zaporedno zmago Miamija. Bo Atlanta uspela izkoristiti prednost domačega parketa?

Prav tako bodo tretjo tekmo igrali Chicago Bulls in Milwaukee Bucks (1:1), na parket pa bodo stopili še košarkarji New Orleans Pelicans in Phoenix Suns (1:1).