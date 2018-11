Ranjena Olimpija na gostovanje k Igokei

V petek se bo z obračunom med Igokeo in Petrol Olimpijo začel osmi krog lige ABA. Ljubljančane, ki so v zadnjem tednu nanizali štiri poraze, proti Igokei čaka zelo pomemben obračun, saj imata kluba po osmih krogih enak izkupiček zmag in porazov. Drugi slovenski predstavni v regionalni ligi ABA bo na delu v soboto, ko bo v dvorani Leona Štuklja gostovala ekipa Mege Bemax.

V Laktaših bomo lahko spremljali obračun moštev, ki imata po sedmih kolih Lige ABA na svojem računu enako število zmag (2) in porazov (5). V Laktaše se ljubljansko moštvo odpravlja brez Issufa Sanona (bolečine v kolenu), Blaža Mesička, Igorja Tratnika, Jaleka Feltona in Petra Vujačića, Erjon Kastrati in Jan Barbarič pa sta še naprej v procesu rehabilitacije po poškodbah.

Ljubljančane zagotovo ne čaka lahko naloga, v kar je prepričan tudi trener Olimpije Zoran Martič." Igokea je v zadnjem obdobju doživela veliko sprememb. Zamenjali so praktično vse tuje košarkarje, moštvu so se tako pridružili Latavious Bernard Williams, Lafayette in Anđušić. V svojih vrstah imajo tudi najboljšega strelca Lige ABA, Zubčić, ki je na nekaterih tekmah prikazal vrhunsko strelsko formo. Srečali se bomo tudi s starima znancema Petrol Olimpije, Domnom Lorbkom in Savo Lešićem. Igokea je zelo raznovrstna ekipa, obenem pa tudi velika neznanka, ne le za nas, ampak tudi za vsa preostala moštva v tem tekmovanju, saj so bile spremembe od začetka sezone precejšnje. Naša glavna naloga je nadzorovati igro v skoku in met od daleč naših tekmecev," je prepričan ljubljanski strateg.

Krka na delu v soboto

Priložnost za tretjo zmago bo v soboto iskala tudi Krka, ki je z enakim izkupičkom kot Olimpija na zadnjem mestu lige ABA. V Novo mesto prihaja ekipa Mege, ki je po sedmih krogih na odličnem drugem mestu z izkupičkom šestih zmag in enega poraza. Srbska ekipa je do zdaj priznala premoč le Partizanu.

Preberite še: