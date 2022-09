Prvaki ponižani, odhajajo domov!

Kaj sploh napisati in povedati, ko ekipa izgubi na takšen način? Pod vsako kritiko je bila igra slovenske reprezentance v prvem polčasu. Trenerski štab je pred dvobojem izpostavljal, da je za našo reprezentanco ključen začetek, a je bil ta premedel. Sicer so se ob vstopu v drugi polčas dvignili in zrežirali preobrat, nato pa v zaključku spet padli v praznino in žilavi Poljaki so razblinili sanje o morebitni novi slovenski medalji na EuroBasketu.

Dvorana Mercedes-Benz, gledalcev 7.800, sodniki: Conde (Španija), Horozov (Bolgarija), Baki (Turčija).



Slovenija: G. Dragić 17 (2:4), Prepelič 9 (4:7), Murić 5, Tobey 8, Blažič 13, Čančar 21 (5:5), Dončić 14 (1:4).

Poljska: Zyskowski 14 (3:4), Balcerowski 11 (4:6), Sokolowski 16 (6:8), Cel 4, Slaughter 16 (2:3), Ponitka 26 (5:6), Dziewa 3 (1:2).



Prosti meti: Slovenija 12:20, Poljska 21:31.

Met za dve točki: Slovenija 21:38, Poljska 15:31.

Met za tri točke: Slovenija 11:38 (Dončić 3, Blažič 3, Čančar 2, Murić, Prepelič, G. Dragić), Poljska 13:38 (Ponitka 5, Zyskowski 3, Sokolowski 2, Slaughter 2, Balcerowski).

Skoki: Slovenija 45 (31 + 14), Poljska 43 (35 + 8).

Osebne napake: Slovenija 24, Poljska 20.

Pet osebnih: Balcerowski (33.), Dončić (37.).

Konec je! Po Srbiji in Grčiji se od evropskega prvenstva poslavlja še tretji osrednji favorit za zlato medaljo. Žal je to Slovenija. Kakšen večer je bil to v Merdedes Benz Areni. Drama, ki ni bila za tiste s slabim srcem.

Beseda ponižanje v naslovu nazorno prikazuje, kaj se je zgodilo s slovensko košarkarsko reprezentanco v četrtfinalu evropskega prvenstva. Pogreb slovenske košarke proti Poljski, ki je kot avtsajder deklasirala favorizirano ekipo.

Klasična peterka Luka Dončić, Goran Dragić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar in Mike Tobey je bila tista, ki jo je selektor Aleksander Sekulić na začetku poslal na parket Mercedes Benz Arene, da bi utirala pot slovenski reprezentanci do želenega polfinala, v katerem so medtem že čakali Francozi, ki so v srhljivem četrtfinalu po podaljšku premagali žilave Italijane.

Brez rešitev, bleda igra

Tako napetega dvoboja med Slovenijo in Poljsko stroka ni pričakovala, saj je bila kakovost krepko na slovenski strani. A so vsi v en glas poudarjali, da je v eni tekmi možno vse in da tudi avtsajderji lahko presenetijo. A niso na glas govorili, da bi lahko avtsajder deklasiral favorita. Kaj takega, kar smo videli v prvem polčasu, je bilo pod vsako kritiko. Jasno, s slovenske strani.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Povsem neprepoznavni so bili obrazi slovenskih košarkarjev, ki so v obrambi puščali luknje, da so poljski košarkarji dobili krila. Leteli so po berlinski areni. Podatek, da so v prvem polčasu dosegli 58 točk, njihovo povprečje na tem prvenstvu pa je bilo 80,2 točke na tekmo, pove veliko, kako slaba je bila slovenska obramba. Slovenski košarkarji so bili velikokrat izigrani, na drugi strani pa naredili, kar do zdaj še ni uspelo nobenemu. Omejili so Dončićev učinek, katerega so nenehno podvajali.

Delni izid 22:2 v drugi četrtini je popeljal Poljake v višave, da so prišli do najvišje prednosti v prvem polčasu. Znašala je kar 23 točk (54:31). Ob robu parketa smo lahko videli vidno zaskrbljene tudi obraze delegacije Košarkarske zveze Slovenije s predsednikom Matejem Erjavcem na čelu.

Galerija s četrtfinalne tekme Slovenija - Poljska (foto: Vid Ponikar/Sportida):

Vstajenje v tretji četrtini

Zagotovo so se v odmoru v slovenski garderobi slišale glasne besede, saj smo ob povratku na parket videli povsem drugačne obraze. Obramba je bila tista, ki je dala inspiracijo za vstajenje. V dobrih osmih minutah so prišli na vsega točko zaostanka. Delni izid 21:3 je pripeljal Slovenijo, da je spet realno začela razmišljati o polfinalu.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi navijači, ki so pripotovali v Berlin, so imeli razlog za optimizem. Zgodil se je velik preobrat, v katerega po prvem polčasu niso najbolj verjeli. Zlasti ne zaradi igre, ki ni vlivala pozitiven zaključek. Zato pa je bilo povsem drugače ob pogledu na rezultat ob koncu tretje četrtine, ko je še drugič s strani trojko zadel Blažič. Takrat je Slovenija zaostajala le še za točko (63:64). Na srečo so jih v tretji četrtini kot po tekočem traku grešili Poljaki, saj niti ena iz enajstih poizkusov ni našla želenega cilja.

Ni bilo treba dolgo počakati, ko je sledila eksplozija med slovenskimi navijači. Dragić je pri 65:64 popeljal Slovenijo v vodstvo. Poljaki so ob naletu Slovenije dobesedno zakrknili. Kot bi se ustrašili velike priložnosti, da na kolena spravijo aktualne evropske prvake.

Zaustavili so se pred ciljem

Pa vendarle se niso predali. Naturalizirani Američan A. J. Slaughter je z delnim izidom 6:0 poskrbel, da so se vrnili v igro. V veliko pomoč mu je bil najboljši posameznik tekme Mateusz Ponitka, ki je bil že pri trojnem dvojčku – 26 točk, 16 skokov, 10 asistenc. Prav slednji je bil tisti, ki je na klop poslal še slovenskega zvezdnika Dončića, ki je prejel peto osebno napako.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vse to je nakazovalo na to, da bi se lahko zgodila velika senzacija. Sploh, ko so Poljaki 40 sekund pred koncem vodili za velikih osem točk (90:82). Po trojki Eda Murića in ukradeni žogi Čančarja, ki jo je s hitrim košem manifestiral kapetan Dragić, je bilo 31 sekund do konca le še tri točke razlike (87:90). Naši ekipi se je povsem ob koncu celo ponudila priložnost, da bi s trojko prišla do podaljška, vendar do pravega meta Klemen Prepelič ni prišel in senzacija Poljakov je dobila potrdilo, prvaki iz leta 2017 pa nepričakovano predčasno odhajajo v domovino.