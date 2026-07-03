Propad evropskega velikana: francoski prvaki izključeni iz prvenstva

Francoski košarkarski prvak Monaco v naslednji sezoni zaradi finančnih težav ne bo smel igrati v najvišjih domačih ligah, je sporočil finančni organ tekmovanja.

Klub iz kneževine je že pred tem ostal brez mesta med evropsko elito, v kateri ga je zamenjal turški Bešiktaš. Namesto licence za evroligo je Monaco zaradi likvidnostih težav zaprosil za igranje v evropskem pokalu, v katerem igra tudi Cedevita Olimpija.

Monačani, ki so v prejšnji sezoni osvojili dvojno domačo krono, se lahko pritožijo na odločitev vodstva tekmovanja. V tem primeru bi končna odločitev padla 20. julija.

Monaco je vmes že skorajda povsem razpustil šampionsko zasedbo, katere člani so bili v preteklem tekmovalnem obdobju med drugimi tudi Mike James, Elie Okobo, Alpha Diallo in Matthew Strazel.

Prihodnost kluba, ki je v evroligi v sezoni 2022/23 prvič igral na zaključnem turnirju in osvojil tretje mesto, v sezoni 2024/25 pa je izgubil v finalu, je posledično neznana.