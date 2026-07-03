Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Petek,
3. 7. 2026,
22.31

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Monaco Evroliga Evroliga

Petek, 3. 7. 2026, 22.31

41 minut

Propad evropskega velikana: francoski prvaki izključeni iz prvenstva

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Monaco Basket | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Francoski košarkarski prvak Monaco v naslednji sezoni zaradi finančnih težav ne bo smel igrati v najvišjih domačih ligah, je sporočil finančni organ tekmovanja.

Cedevita Olimpija Aris, DJ Stewart
Sportal Zvezdnik Cedevite Olimpije odhaja v evroligaša

Klub iz kneževine je že pred tem ostal brez mesta med evropsko elito, v kateri ga je zamenjal turški Bešiktaš. Namesto licence za evroligo je Monaco zaradi likvidnostih težav zaprosil za igranje v evropskem pokalu, v katerem igra tudi Cedevita Olimpija.

Monačani, ki so v prejšnji sezoni osvojili dvojno domačo krono, se lahko pritožijo na odločitev vodstva tekmovanja. V tem primeru bi končna odločitev padla 20. julija.

Monaco je vmes že skorajda povsem razpustil šampionsko zasedbo, katere člani so bili v preteklem tekmovalnem obdobju med drugimi tudi Mike James, Elie Okobo, Alpha Diallo in Matthew Strazel.

Prihodnost kluba, ki je v evroligi v sezoni 2022/23 prvič igral na zaključnem turnirju in osvojil tretje mesto, v sezoni 2024/25 pa je izgubil v finalu, je posledično neznana.

Evroliga, polfinale, Atene
Sportal Bešiktaš v evroligi zamenjal Monaco
Monaco Evroliga Evroliga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.