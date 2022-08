V živo: drama v Turčiji, gostitelji izsilili podaljšek

Turčija : Slovenija 103:100* (90:90, 62:73, 40:46, 26:21)

Najboljši strelci

Slovenija: G. Dragić 24, Dončić 23, 10 sk, 5 as., Prepelič 14, Čančar 12, Murić 10, 9 sk., Z. Dragić 6

Turčija: Korkmaz 27, Osman 24, Sengün 19,

Dončić zablestel v prvi četrtini

Za nekatere košarkarje, ki so v slovenski ekipi, je današnja tekma posebna, saj jo igrajo v dvorani Sinan Erdem, v kateri so pred petimi leti osvojili naslov evropskega prvaka. V Turčiji so prvič v sklopu priprav na avgustovske kvalifikacije za svetovno prvenstvo in septembrsko evropsko prvenstvo zaigrali Vlatko Čančar, Luka Dončić, Goran Dragić, Edo Murić in Mike Tobey, ki na tekmah v Celju še niso bili aktivni.

Dončić se je reprezentanci priključil celo v Turčiji in v svojem NBA slogu vstopil v obračun. Po njegovih domiselnih potezah je Slovenija kmalu vodila s 7:4 in 9:6.

Sledila je njegova nova mojstrovina, ko je tekmecu spustil žogo med nogama, podal čez celotno igrišče Miku Tobeyju, čigar zabijanje pod obročem je bilo na žalost blokirano. Kazen je sledila na drugi strani, kjer so Turki zadeli dve trojki zapored za vodstvo z 12:9.

¿Caño de Luka Doncic? Taponazo de Cedi Osman y triple de Furkan Korkmaz para enloquecer al Sinan Erdem Dome 🔥 pic.twitter.com/iihO4Zs58b — EurohoopsES (@EurohoopsES) August 12, 2022

Član Dallasa je bil tisti, ki je imel v slovenskih vrstah dirigentsko palico in dosegel deset točk - enajst v prvi četrtini - za novo vodstvo s 14:13, nakar so gostitelji pobegnili na +5 (20:15). Sloveniji je sprva največ preglavic povzročal Furkan Korkmaz, ki je dosegel deset točk, od tega dve trojki.

In prav trojke so bile tiste, ki so grenile življenje slovenski vrsti. Turki so jih namreč v uvodni četrtini dosegli pet in imeli pri 26:19 najvišjo prednost, prvi del igre pa se je končal po peti točki Klemna Prepeliča (26:21).

Samar in Prepelič vrnila s trojkama, Slovenci so se razleteli

Z novo trojko so Turki vstopili tudi v drugo četrtino, a je hitro vrnil udarec mladi Žiga Samar, ki kaže vse boljše predstave in je resen kandidat, da si ob takšnem nadaljevanju zagotovi mesto med dvanajsterico za evropsko prvenstvo.

Žiga Samar igra pogumno v dresu slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

Dobra obramba je bila nato tista, ki je uspela zajeziti turško vrsto, v napadu pa sta svoje dodala Žiga Dimec in Prepelič z novo trojko, s katero je ekipi poravnal pri 29:29 in prisilil prvega moža turške reprezentance Ergina Atamana, da je odreagiral z minuto odmora.

Slovenski košarkarji so se v nadaljevanju razleteli. V napadu so zaigrali poletno, kot smo od njih vajeni. Hitro so pobegnili na +8 (44:36), ko je žogo lepo v koš položil Zoran Dragić, ki mu je nekaj trenutkov pozneje zavrela kri ob stiku s Cedijem Osmanom.

Sekulićeva četa je drugo četrtino dobila s 25:14 in posledično odšla na nekoliko daljši odmor s prednostjo šestih točk (46:40).

Tobey predčasno končal tekmo, dvojec Dončić - Dragić naredil razliko

Preglavice so aktualnim evropskim prvakom predstavljale osebne napake Tobeya, ki je že ob vstopu v drugi polčas prejel peto in moral hitro končati dvoboj. V vsega sedmih minutah in 39 sekundah igranja si je prislužil predčasno pot pod prho.

Zbranost v obrambi je spet nekoliko popustila, kar je bila voda na mlin Turkom, ki so na krilih navijačev znižali na vsega točko zaostanka (50:51). Korkmaz se je lahko pohvalil s štirimi trojkami in skupno dvajsetimi točkami, na drugi strani pa je bil Dončić takrat pri številki 18.

Goran Dragić se je v tretji četrtini razletel in dosegel 11 točk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Stvari so se kmalu postavile na svoje mesto. Slovenija je na krilih Dončića in Dragića pobegnila na enajst točk prednosti (67:56). Kapetan zlate reprezentance je v tretji četrtini prispeval kar enajst točk in bil hitro za Dončićem drugi najboljši strelec. S svojo hitrostjo je bil nerešljiva uganka za Turke.

Sodniki ukradli zmagoviti slovenski koš, Dončić v zaključku ni igral

V zadnji četrtini so slovenski košarkarji nekako držali vajeti v svojih rokah in niso pustili Turkom, da bi se konkretneje približali. Nekoliko bližje so bili pri 69:75, ko so Slovenci ostali tudi brez drugega centra, saj je peto osebno napako prejel še Dimec. Videti je bilo, da imajo naši košarkaji vse pod nadzorom, a se je na koncu izkazalo, da temu ni bilo tako.

Odsotnost visokih igralcev so gostitelji izkoriščali in v raketo pošiljali Alperena Sengüna, nad katerim je bila storjena kopica prekrškov. 24 sekund pred koncem so se Turki sprva približali na vsega tri točke zaostanka (86:89).

Met Eda Murića v zaključku je bil nepravilno oviran, a sodniška trojka ni priznala koša. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Murić je na drugi strani šel na polaganje, žoga se je že dotaknila table, ko jo je turški košarkar odbil, domači sodniki pa niso priznali koša. Tako so se gostitelji vsega 10 sekund pred iztekom igralnega časa približali na zgolj točko zaostanka (88:89). Pričakovano je bil storjen prekršek. Na linijo prostih metov je 6,2 sekunde pred konce šel Zoran Dragić, ki je zadel le enega (90:88). Turki so skušali s trojko priti do zmage, a je met blokiral Čančar, odbito žogo pa je nato Sengün položil v koš in izsilil petminutni podaljšek.

Brez Dončića v zaključku in podaljšku

Slovenija je ves zaključek igrala brez prvega zvezdnika Dončića, ki ni stopil na parket niti v podaljšku. V tem se je slovenskim igralcem smejalo po trojki Murića za 93:92, a so nato poleteli Turki na krilih navijačev in

* - tekma v Istanbulu se je začela ob 19. uri