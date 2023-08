Slovenci na popravnem izpitu v grškem peklu

Košarkarski reprezentanci Slovenije in Grčije se bosta po sredinem spektaklu v Stožicah danes ob 18. uri udarili še v Atenah v dvorani OAKA. Ekipi sta se v sredo takoj po koncu srečanja s skupnim čarterskim poletom nemudoma odpravili v Grčijo, po četrtkovem dopoldanskem spancu in popoldanski regeneraciji pa so slovenski košarkarji v zgodnjih večernih urah opravili edini trening pred drugim obračunom z Grki. Dogajanje v Atenah bomo spremljali tudi na Sportalu.

Tretja pripravljalna tekma na SP 2023: Petek, 4. avgust, Atene, dvorana OAKA:

18.00 Grčija - Slovenija

Slovenska košarkarska reprezentanca je na svoji drugi pripravljalni tekmi na svetovno prvenstvo v sredo doživela svoj prvi poraz. Slovenci so v razprodanih Stožicah v pravem spektaklu po izenačeni končnici z 91:98 morali priznati premoč Grčiji, pri kateri sicer ni bilo prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki ga v zasedbi Grčije ne bo niti na današnji domači tekmi. Slovenski selektor Aleksander Sekulić je v Atene popeljal 14 košarkarjev, po sredini tekmi je reprezentanco zapustil Saša Ciani, medtem ko se bo Mike Tobey izbrani vrsti pridružil v ponedeljek.

Tako kot v Ljubljani, kjer so navijači razprodali dvorano Stožice, se tudi v grški prestolnici obeta pravi košarkarski praznik. V legendarni dvorani OAKA, ki je bila dokončana leta 1994 in sprejme okoli 18 tisoč navijačev, je že zasedenih 13 tisoč sedežev. Pravi magnet za navijače je tudi v Grčiji obisk Luke Dončića, ki je v sredo prvič v slovenskem dresu zaigral v vlogi kapetana in se ob porazu podpisal pod trojni dvojček. Poleg gostovanja slovenske izbrane vrste pa bodo domači navijači z navdušenjem pospremili tudi upokojitev dresa s številko štiri, ki ga je nosil izjemni grški košarkarski genij in od leta 2017 član Hiše slavnih Nikos Galis.

Tako kot v Stožicah se tudi v Atenah obeta spektakel. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Na tekmi v Stožicah smo videli že kar precej dobrih stvari. Za to fazo priprav pa je razumljivo, da se nam je v igro prikradlo tudi še veliko napak. Tako da bo naša primarna naloga, da to število na petkovi tekmi zmanjšamo. Hkrati pa me zanimata tudi reakcija in odziv igralcev po porazu. Še naprej se bomo osredotočali zgolj nase in gradili svojo igro. Vsekakor nas v Atenah čakata izjemen košarkarski ambient in nov odličen test naše trenutne pripravljenosti," je pred srečanjem dejal slovenski selektor Sekulić.

Kot so še sporočili s KZS, bo imela slovenska reprezentanca tudi v Atenah podporo manjše skupine slovenskih navijačev. Na tekmi bo namreč prisotnih okoli 20 članov slovenske skupnosti v Grčiji, dvoboj pa si bosta ogledali tudi slovenska veleposlanica v Grčiji Tamara Weingerl Požar in njena namestnica.

Slovenija se bo po gostovanju v Grčiji znova odpravila v domovino, kjer se bo v torek v Stožicah pomerila s Črno goro. Nato bo 11. in 12. avgusta gostovala v Malagi, kjer se bo pomerila s Španijo in Združenimi državami Amerike, nato pa jo 19. avgusta čaka še gostovanje pri eni izmed treh gostiteljic svetovnega prvenstva − Japonski.

