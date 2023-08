Spektakel z napako, Dončić do trojnega dvojčka, Sekulić prečrtal še eno ime

Druga pripravljalna tekma na SP 2023: Sreda, 2. avgust, Ljubljana, Stožice:

Slovenija : Grčija 91:98 (71:73, 49:43, 29:22) Strelci za Slovenijo: Dončić 21 (3/5 za 2, 2/8 za 3, 9/17 prosti meti, 10 sk., 14 as.), Morgan 16, Prepelič in Čančar 13, Dragić 12, Blažič 8, Hrovat in Dimec 3, Nikolič 2, Samar, Kunc, Ciani, Čebašek.

Prva tekma proti Grčiji – v petek sledi še ena v Atenah, kamor so Slovenci odpotovali takoj po obračunu v Stožicah – je bila za Slovenijo druga v pripravljalnem obdobju. Po obračunu s Kitajsko prejšnji teden so bili tudi gledalci v Ljubljani priča infakrtni končnici, ki pa se je za razliko od tekme v Celju na koncu končala z zmago gostov. Kljub temu so bili navijači v razprodanih Stožicah lahko zadovoljni z borbeno predstavo iz obeh strani, prvič je v vlogi kapetana navduševal Luka Dončić.

Slovenija je v Stožicah zaigrala z vsemi najboljšimi košarkarji z izjemo Mika Tobeyja, ki se bo zaradi osebnih zadev reprezentanci pridružil sedmega avgusta. Novopečeni slovenski kapetan Luka Dončić in NBA prvak Vlatko Čančar sta se ekipi pridružila šele pred nekaj dnevi, a sta se ekspresno hitro prilagodila vlogi nosilcev, izven kadra pa sta tokrat ostala Bine Prepelič in Gregor Glas.

Dončić je imel že pred tekmo polne roke dela. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija, ki je v Stožicah prejela bučen in topel sprejem s strani navijačev, je tekmo odprla z vsemi silami v postavi Luka Dončić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jordan Morgan in Zoran Dragić, ki je tudi dosegel prvi dve točki za Slovenijo. Privrženci v nabito polnih Stožicah so v prvih minutah spremljali precej izenačen obračun, po slabih treh minutah je trojko za vodstvo z 9:4 zadel Blažič.

Že v prvi četrtini na parketu 11 Slovencev

Že v prvih minutah je z nekaj potezami množico v Stožicah na noge spravil Dončić, ki je dobre tri minute pred koncem prve četrtine s košem in še zadetim dodatnim prostim metom Slovenijo prvič popeljal v vodstvo z dvomestno razliko (21:10). Selektor Sekulić je pričakovano že v prvih desetih minutah veliko menjal, od trinajsterice, ki jo je imel na voljo, na parket v prvi četrtini nista stopila le Žiga Samar in Saša Ciani. Slovenci so tudi v zaključku četrtine z nekoliko premešano zasedbo držali vodstvo in prvih deset minut dobili z 29:22, najbolj razpoložen je bil Dončić z devetimi točkami.

Razprodane Stožice Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V prvih minutah druge četrtine so Grki po nekaj nespametnih potezah in napakah gostiteljev hitro ujeli priključek, po slabih dveh minutah igre v drugem delu je Thanasis Antetokounmpo znižal na 28:31, Sekulić pa je zato hitro na parket poslal svoji najmočnejši orožji navezo Dončić – Čančar. Njegova poteza je hitro obrodila sadove, pet minut pred koncem prvega polčasa je z imenitno podajo Morgana pod košem zaposlil Dončić, Američan s slovenskim potnim listom pa je slovensko izbrano vrsto popeljal do novega vodstva z dvomestno razliko (41:31). A sledil je nov hiter odgovor Grkov, ki so se z delnim izidom 10:0 ekspresno vrnili med žive. Z dvema trojkama je nato Stožice navdušil Čančar, v zaključku je z asistenco Morganu znova navijače odprtih ust pustil Dončić, Slovenci pa so prvi polčas dobili z rezultatom 49:43.

V slovenski izbrani vrsti je bil v prvem polčasu s 14 točkami najučinkovitejši Morgan, ki je odlično izkoriščal asistence Dončića. Ta je prvi polčas končal z devetimi točkami (0/3 za 3), sedmimi skoki in sedmimi asistencami, Čančar se je ustavil pri osmih točkah. Pri Grkih je Antetokounmpo dosegel osem točk.

Jordan Morgan je v prvem polčasu dosegel 14 točk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Grki tretjo četrtino odprli z izidom 9:0

Slovenija je tretji del srečanja začela v skoraj identični postavi kot ga je odprla, le namesto Blažiča je priložnost dobil Hrovat. A začetek tretje četrtine je minil po notah Grkov, ki so v minuti in pol igre s tremi zaporednimi trojkami in delnim izidom 9:0 prvič na tekmi povedli (52:49), nato pa je s trojko vendarle na drugi strani odgovoril tudi Dragić, ki je nato iz protinapada položil še za novo vodstvo Slovenije s 54:52. V nadaljevanju se je na parketu v Stožicah bil izenačen boj, grški voz sta vlekla predvsem Papanikolaou in Thanasis Antetokounmpo, gostje pa so po treh četrtinah vodili s košem prednosti (73:71).

Tudi na začetku zadnje četrtine sta ekipi bili hud boj za vsako žogo, velika želja po zmagi je bila kljub predznaku pripravljalne tekme ogromna. Po dobri minuti in pol igre v zadnji četrtini je trojko za vodstvo Slovenije z 80:78 zadel Prepelič, še pred tem pa si je tehnično napako zaradi ugovarjanja sodniškim odločitvam prislužil grški selektor Dimitris Itoudis. Zadnje minute so minule v zelo izenačeni predstavi z obeh strani, slabe tri minute in pol pred koncem je trojko (svojo drugo na tekmi) ob navdušenju domačih navijačev in vodstvu z 89:87 zadel Dončić.

Klemen Prepelič je dosegel 13 točk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V izjemno dramatični končnici so Slovenci 1:53 pred koncem po zadetem prostem metu Čančarja zaostajali le z 90:91, Grki pa so nato odgovorili s štirimi zaporednimi točkami in dobro minuto pred koncem povedli s 95:90, zatem pa prednosti niso več izpustili iz rok. Na koncu so zmagali z 98:91.

V slovenski izbrani vrsti je bil na koncu najbolj razpoložen Dončić, ki je 21 točkam dodal kar deset skokov in 14 asistenc. Slovenski kapetan je navduševal v navezi z Morganom, ki se je podpisal pod 16 točk, Čančar in Prepelič sta se ustavila pri 13 točkah. Pri Grkih je Papanikolau dosegel 19 točk, naturalizirana moč Walkup jih je prispeval 17, Thanasis Antetokounmpo pa 14.

Ciani je naslednji, ki se mu je Sekulić zahvalil za sodelovanje. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kot je po tekmi razkril slovenski selektor Aleksander Sekulić priprav z ekipo ne bo nadaljeval Saša Ciani, ki na obeh pripravljalnih tekmah ni dobil priložnosti. V Atene je tako odpotovalo 14 reprezentantov, Mike Tobey se bo ekipi pridružil v začetku prihodnjega tedna. Na širšem seznamu tako ostajajo Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Aljaž Kunc, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar in Mike Tobey.

V petek z Grki še v Atenah

Slovenija se bo do svetovnega prvenstva na Okinavi, ki se bo začelo 25. avgusta, v petek znova pomerila z Grčijo, tokrat v Atenah, nato pa Slovence čakajo še tekme s Črno goro, Španijo, Združenimi državami Amerike in Japonsko.

Na SP bo v prvem delu predtekmovanja moči merila z Venezuelo (26. 8.), Gruzijo (28. 8.) in Zelenortskimi otoki (30. 8.). V nadaljevanje tekmovanja se bosta uvrstili najboljši dve ekipi, novonastali skupini pa se bosta pridružili najboljši reprezentanci iz skupine E, v kateri so Nemčija, Japonska, Finska in Avstralija. Od četrtfinala bodo tekme v Manili.

