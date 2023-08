Prejel udarec, Dončić zato proti ZDA ne igra

Prijateljska tekma (Malaga):



Sobota, 12. avgust:

21.30 Slovenija - ZDA

Dvoboj proti ZDA bo preventivno izpustil Luka Dončić. Kapetan je v drugi četrti petkove tekme prejel neugoden udarec. Za nekaj minut je tudi zapustil parket, a se nato vrnil in nadaljeval z igranjem. A Španci so ga tako trdo prijeli v obrambi, da ni mogel pokazati vsega svojega talenta (17 točk, šest skokov in pet podaj). V reprezentanci nekaj dni pred odhodom na Japonsko ne želijo ničesar tvegati in zato na sobotni tekmi ne bo igral. V soboto opoldne so sicer Slovenci v Malagi opravili še en trening.

Košarkarji Združenih držav Amerike, olimpijski zmagovalci iz Tokia (a s povsem drugačno ekipo) in prvi favoriti za zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v Aziji, bodo predzadnji tekmec Slovenije v pripravah na turnir najboljših 32 reprezentanc sveta, ki se bo začel 25. avgusta na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji.

Foto: Baloncesto España Slovenija je v petek zvečer na zvezdniškem turnirju ob 100. obletnici španske košarkarske zveze igrala z aktualnimi svetovnimi in evropskimi prvaki Španci in izgubila z 79:99. Imela je kar 19 izgubljenih žog! Njen izkupiček v pripravah sta tako zdaj zmagi proti Kitajski in Črni gori ter dva poraza z Grčijo in en s Španijo. Za pomlajeno selekcijo ZDA bo to druga od petih prijateljskih tekem pred SP. Portoriko je premagala s 117:74, v Malagi se bo v nedeljo srečala s Španijo, nato pa jo v Abu Dabiju čakata še Grčija in Nemčija.

Slovenija bo v Azijo odpotovala v torek, 15. avgusta, dan prej bosta v Ljubljani pred novinarje stopila Aleksander Sekulić in kapetan Luka Dončić. Naslednjo soboto bodo Slovenci v Tokiu odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo z Japonsko, prvi nastop na svetovnem prvenstvu na Okinavi pa jo čaka 26. avgusta proti Venezueli.

Selektor Steve Kerr, sicer glavni trener Golden State Warriors, je v ekipo, ki ima nalogo popraviti bled vtis in sedmo mesto s SP 2019, povabil Paola Banchera (Orlando Magic), Mikala Bridgesa (Brooklyn Nets), Jalena Brunsona (New York Knicks), Anthonyja Edwardsa (Minnesota Timberwolves), Tyresa Haliburtona (Indiana Pacers), Josha Harta (New York Knicks), Brandona Ingrama (New Orleans Pelicans), Jarena Jacksona (Memphis Grizzlies), Cama Johnsona (Brooklyn Nets), Walkerja Kesslerja (Utah Jazz), Bobbyja Portisa (Milwaukee Bucks) in Austina Reavesa (Los Angeles Lakers).