V živo: V Stožicah tudi Đoković in Randolph

Slovenska reprezentanca igra predzadnjo prijateljsko tekmo v okviru priprav na kvalifikacije za svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo. V razprodanih Stožicah gosti Srbijo na čelu z najkoristnejšim igralcem lige NBA Nikolo Jokićem. Tekmo si bo ogledal tudi zlati reprezentant iz 2017 Anthony Randolph. Aleksander Sekulić za obračunom s Srbi med trinajsterico ni uvrstil Luke Rupnika in Jurija Macure.

Trinajsterica slovenskih košarkarjev za obračun s Srbi: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Žiga Samar, Mike Tobey.

Slovenija in Srbija sta na večini stavnic glavni favoritinji za naslov na evropskem prvenstvu. Slovenija z Luko Dončićem in Goranom Dragićem je branilka zlata, Srbija pa ima po mnenju strokovnjakov najmočnejšo zasedbo, čeprav v njej manjka nekaj zvenečih imen. Tekma v Stožicah bo hkrati ponovitev finala iz Istanbula 2017, ki se je končal z rezultatom 93:85.

Za razliko od Slovenije, ki je odigrala že štiri prijateljske tekme in premagala Nizozemsko, Črno goro, Turčijo in Ukrajino, bo za Srbijo to šele prvi javni preizkus. Pred petimi dnevi je v tekmi, zaprti za javnost, premagala Črno goro. Srbija je v Ljubljano pripotovala s šestnajstimi igralci, med njimi sta tudi Nikola Jokić in MVP zadnjih dveh zaključnih turnirjev evrolige Vasilije Micić, manjka pa aktualni prvak lige NBA Nemanja Bjelica, ki se je poškodoval na omenjeni tekmi s Črno goro in je še vprašljiv za evropsko prvenstvo.

Slovenija bo imela na drugi strani popolno zasedbo, predvsem pa podporo polne dvorane Stožice. Vrata so se odprla dve uri pred tekmo, Ljubljanski potniški promet pa sporoča, da bo pred tekmo uvedel posebno krožno linijo med okoliškimi parkirišči, po tekmi pa bodo dodatni avtobusi obiskovalce peljali do središča mesta.

Pred tekmo je v Ljubljano prispel naturalizirani Američan Anthony Randolph in v hotelu presenetil svoje soigralce z zlatega EuroBasketa 2017.

Pripravljalne tekme bo Slovenija sklenila to soboto v Celju proti Hrvaški. Nato jo naslednji četrtek, 25. avgusta, čaka tekma v kvalifikacijah za SP proti Estoniji, štiri dni kasneje še ena z Nemčijo v Münchnu, od 1. do 18. septembra pa sledi evropsko prvenstvo v Kölnu in Berlinu.

Pripravljalne tekme: Četrtek, 4. avgust:

Slovenija : Nizozemska 83:76 Sobota, 6. avgust:

Slovenija : Črna gora 70:52



Petek, 12. avgust:

Turčija : Slovenija 103:104 /po podaljšku/



Sobota, 13. avgust:

Ukrajina : Slovenija 82:86



Sreda, 17. avgust 2022, ob 20.15 – Ljubljana:

Slovenija – Srbija



Sobota, 20. avgust 2022, ob 20.15 – Celje:

Slovenija – Hrvaška

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023: 1. krog, četrtek, 25. avgust 2022

Slovenija – Estonija 2. krog, nedelja, 28. avgust 2022

Nemčija – Slovenija Skupina J:

1. Nemčija 5 zmag - 1 poraz

2. Finska 5 - 1

3. Slovenija 4 - 2

4. Izrael 3 - 3

5. Švedska 2 - 4

6. Estonija 2 - 4



*Na prvenstvo se uvrstijo tri najboljše reprezentance. Naša izbrana vrsta bo v drugem delu igrala doma in v gosteh proti Nemčiji, Izraelu in Estoniji.