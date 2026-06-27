Oslabljeni Slovenci na testu

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v celjski dvorani Zlatorog odigrala pripravljalno srečanje na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Slovenci se bodo ob 20. uri pomerili z Italijo. Zaradi poškodb bosta manjkala Vlatko Čančar in Luka Ščuka, zaradi osebnih razlogov pa z izbrano vrsto ne bo niti Klemna Prepeliča.

"Te tekme so vedno dobrodošle, da ocenimo, kako dobro smo delali oziroma kaj moramo spremeniti. Igramo proti zelo dobri ekipi in bo to res dober preizkus. Posebej za Estonijo, ki bo, kot pravijo, v svoji najboljši izvedbi, zato je pomembno, da imamo to tekmo z Italijo, da pokaže vse naše slabosti," je pred pripravljalnim srečanjem dejal selektor Aleksander Sekulić, ki je ob težavah s poškodbami dodatno vpoklical Vita Hrabarja iz reprezentance do 20 let in Tima Tomažiča.

Izbranci Aleksandra Sekulića bodo v okviru kvalifikacij 3. julija gostovali v Tallinnu pri Estoniji, 6. julija pa bodo v Ljubljani gostili Švedsko. V slovenskem taboru pričakujejo dve zmagi. Slovenci imajo po štirih krogih kvalifikacij tri zmage in poraz, dve zmagi pa bi jim prišli zelo prav za drugi del kvalifikacij, kjer jim bodo na poti do pete uvrstitve na SP stale močnejše zasedbe, najverjetneje Francija, Finska in Madžarska.

Pripravljalna tekma: Sobota, 27. junij, dvorana Zlatorog:

20.00 Slovenija - Italija

Na seznamu reprezentance so: Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Vlatko Čančar*, Vit Hrabar**, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Edo Murić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič*, Rok Radović, Žiga Samar, Luka Ščuka*, Tim Tomažič**



* na tekmi z Italijo ne bo igral

** naknadno vpoklican

Preberite še: