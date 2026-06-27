Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
27. 6. 2026,
7.50

Osveženo pred

17 ur, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Slovenska košarkarska reprezentanca Vlatko Čančar Vlatko Čančar italijanska košarkarska reprezentanca Aleksander Sekulić pripravljalna tekma

Sobota, 27. 6. 2026, 7.50

17 ur, 1 minuta

Pripravljalna tekma

Oslabljeni Slovenci na testu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
slovenska košarkarska reprezentanca | Slovence danes čaka srečanje z Italijo. | Foto Bor Slana/STA

Slovence danes čaka srečanje z Italijo.

Foto: Bor Slana/STA

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v celjski dvorani Zlatorog odigrala pripravljalno srečanje na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Slovenci se bodo ob 20. uri pomerili z Italijo. Zaradi poškodb bosta manjkala Vlatko Čančar in Luka Ščuka, zaradi osebnih razlogov pa z izbrano vrsto ne bo niti Klemna Prepeliča.

T - slovenska košarkarska reprezentanca, Vlatko Čančar
Sportal Nov udarec za Vlatka Čančarja in reprezentanco

"Te tekme so vedno dobrodošle, da ocenimo, kako dobro smo delali oziroma kaj moramo spremeniti. Igramo proti zelo dobri ekipi in bo to res dober preizkus. Posebej za Estonijo, ki bo, kot pravijo, v svoji najboljši izvedbi, zato je pomembno, da imamo to tekmo z Italijo, da pokaže vse naše slabosti," je pred pripravljalnim srečanjem dejal selektor Aleksander Sekulić, ki je ob težavah s poškodbami dodatno vpoklical Vita Hrabarja iz reprezentance do 20 let in Tima Tomažiča.

Izbranci Aleksandra Sekulića bodo v okviru kvalifikacij 3. julija gostovali v Tallinnu pri Estoniji, 6. julija pa bodo v Ljubljani gostili Švedsko. V slovenskem taboru pričakujejo dve zmagi. Slovenci imajo po štirih krogih kvalifikacij tri zmage in poraz, dve zmagi pa bi jim prišli zelo prav za drugi del kvalifikacij, kjer jim bodo na poti do pete uvrstitve na SP stale močnejše zasedbe, najverjetneje Francija, Finska in Madžarska.

Pripravljalna tekma:

Sobota, 27. junij, dvorana Zlatorog:
20.00 Slovenija - Italija

Na seznamu reprezentance so: Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Vlatko Čančar*, Vit Hrabar**, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Edo Murić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič*, Rok Radović, Žiga Samar, Luka Ščuka*, Tim Tomažič**

* na tekmi z Italijo ne bo igral
** naknadno vpoklican

Preberite še:

slovenska košarkarska reprezentanca, Alen Omić, Klemen Prepelič
Sportal Izkušeni reprezentant izpostavil Alena Omića
Saša Ciani
Sportal Slovenski košarkar o izkušnjah v NCAA: Morda sem pričakoval več
slovenska košarkarska reprezentanca, Aleksander Sekulić
Sportal Sekulić: Dončić je povedal tako, kot je
 
Slovenska košarkarska reprezentanca Vlatko Čančar Vlatko Čančar italijanska košarkarska reprezentanca Aleksander Sekulić pripravljalna tekma
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.