Primorska razbila Hopse, Dončićevi še vedno pri ničli

Blaž Mahkovic se je vrnil k Helios Suns in bil z 28 točkami prvi strelec tekme. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V 7. krogu državnega prvenstva so košarkarji Helios Suns visoko premagali Rogaško. Ilirija še naprej ostaja brez zmage. V nedeljo je Sixt Primorska visoko z 92:65 ugnala Hopse, ki je zdaj pri štirih porazih. V ponedeljek bo na sporedu še obračun med Zlatorogom in Petrol Olimpijo, tekma med Šenčurjem in Krko je bila zaradi tekme novomeške ekipe v ABA ligi prestavljena.