Pri EHF obsodili rasistične vzklike na tekmi Francija - Hrvaška

Evropska rokometna zveza (EHF) se je seznanila z izjavami igralcev francoske reprezentance na evropskem prvenstvu v Nemčiji glede neprimernega vedenja navijačev. Francozi naj bi bili tarče rasističnih vzklikov na četrtkovi tekmi proti Hrvaški, so pri krovni zvezi zapisali v izjavi za javnost. Krovna evropska zveza je še enkrat obsodila vse oblike rasizma, diskriminacije in nestrpnosti.

"Na tekmah pod okriljem EHF ni dovoljeno vedenje, ki je namenjeno diskriminiranju ali rasistični zlorabi katerega koli igralca, uradne osebe ali gledalca. V evropskem rokometu ni prostora za takšno obnašanje," so zapisali pri evropski zvezi v izjavi.

Dodali so, da so na četrtkovi tekmi, ki se je končala z zmago Francije s 34:32, varnostniki identificirali omenjene navijače in jih umaknili s tribun.

EHF si bo še naprej prizadeval, da bodo tekme EP odigrane v pravem navijaškem vzdušju in rokometnem duhu. Nadalje se bosta na temo incidenta sestali EHF in Nemška rokometna zveza ter sprejeli vse možne ukrepe za preprečevanje nadaljnjih incidentov.

O tem se bo krovna zveza sestala tudi s hrvaško delegacijo na EP v Nemčiji, pri čemer bo izpostavila njihovo odgovornost za svoje navijače ter njihovo obnašanje, so še zapisali v izjavi za javnost.

