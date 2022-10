Cedevita Olimpija je v sredo doživela drugi zaporedni poraz v EuroCupu in zato se že govori o morebitnem slovesu Jurice Golemca s trenerskega mesta ljubljanske ekipe. Kot je poročal košarkarski podkast Blokada, naj bi Golemac kmalu postal nekdanji trener, kot o zamenjavi zanj pa naj bi se najglasneje govorilo o Nevenu Spahiji. Iz Cedevite Olimpije so medtem že sporočili, da navedena trditev ni resnična.

Cedevita Olimpija se je v zadnjih tednih znašla v primežu poškodb in preostalih težav, ki trenerju Jurici Golemcu povzročajo nemalo sivih las. Ljubljanska ekipa je sicer v sezono vstopila s superpokalnim naslovom, ob tem pa je zabeležila še dve zmagi v ligi ABA. Zatem sta sledila dva poraza v Eurocupu, vmes pa je bila zaradi težav v kadru Ljubljančanov tudi odpovedana tekma s Crveno zvezdo v ligi ABA.

Yogi Ferrel je nazaj

Cedevita Olimpija sezono nadaljuje v Podgorici, kjer bo v soboto odigrala tekmo tretjega kroga lige ABA z Budućnostjo. Iz Romunije so tako neposredno odpotovali v Črno goro. Na četrtkovem večernem treningu se je ekipi pridružil tudi prvi organizator igre Yogi Ferrell, ki na sredini tekmi EuroCupa ni igral. Najverjetneje je bil med tistimi, ki so bili minuli konec tedna pozitivni na testiranju za koronavirus. V Podgorici se nam je pridružil tudi @YogiFerrell11.



Yogi, lepo te je videti. 💚🧡#ZmajevoSrce pic.twitter.com/pZryodVWoj — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) October 20, 2022 📍 Podgorica#ZmajevoSrce pic.twitter.com/gsuZJJGADM — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) October 20, 2022

Kljub nekoliko slabšemu začetku v sezono pa nihče ni pričakoval, da bi že tako zgodaj obstajala možnost, da bi se uprava ljubljanskega kluba odločila za menjavo na trenerskem mestu. Kot je poročal košarkarski podkast Blokada, naj bi Jurica Golemac kmalu postal nekdanji trener Cedevite Olimpije, kot najbolj mogočo zamenjavo zanj pa naj bi omenjali hrvaškega stratega Nevena Spahijo.

Govorice so zatem hitro ovrgli pri ljubljanski ekipi. "Danes so se na družbenih omrežjih in spletu pojavile informacije o zamenjavi glavnega trenerja članske ekipe Cedevite Olimpije, Jurice Golemca. Vsem navijačem, podpornikom, ljubiteljem košarke in predstavnikom medijem sporočamo, da navedena trditev ni resnična," so sporočili iz ekipe slovenskih prvakov, ki jih naslednja tekma čaka v soboto v ligi ABA, ko bodo košarkarji Cedevite Olimpije gostovali v Podgorici pri Budućnosti.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kdo bo hrvaški selektor?

Golemca so sicer v zadnjih tednih nekajkrat povezovali tudi s selektorskim stolčkom hrvaške reprezentance, ki po odhodu Damirja Mulaomerovića po koncu EuroBasketa še ni dobil novega lastnika. Petinštiridesetletni trener je sicer konec septembra v pogovoru za Val 202 dejal, da je iz hrvaške izbrane vrste res dobil ponudbo, a jo je zavrnil. "Zagotovo je lepo dobiti takšno vabilo, vendar nisem tip trenerja, ki bi sedel na dveh stolčkih. Niti tu niti tam ne bi bil stoodstoten. Za to še nisem dovolj izkušen," je takrat dejal Golemac.

Hrvaško izbrano vrsto bo sicer do nadaljnjega vodil kar športni direktor izbrane vrste Aleksander Petrović. Kot je v pogovoru za hrvaški Jutarnji list dejal Petrović, naj bi tako Golemac kot Neven Spahija, ki se ga je prav tako pogosto omenjalo kot možnost za prevzem selektorskega mesta, dejala, da puščata odprto možnost, da bi selektorsko mesto prevzela po koncu te sezone.

